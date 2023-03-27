Сильні пориви вітру та ожеледиця? Українців попереджають про негоду — коли чекати

Весна — дівчина гонорова: сьогодні тепла та лагідна, а завтра — грозова та штурмова. Тож плани варто будувати відповідно до прогнозу погоди.
У ДСНС повідомили, що на Україну чекає сильна негода. Які області можуть опинитися в епіцентрі циклону та до чого готуватися — читай у матеріалі.
28 березня у більшості західних, північних, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях — місцями 25 м/с.
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях — місцями 25 м/с.
— Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, — пишуть в ДСНС. А також попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.
29-30 березня очікується послаблення опадів та вітру. На дорогах, крім Півдня, місцями буде ожеледиця.
Також синоптики попереджають, що вночі може бути зниження температури до -7°C, вдень до +7°C тепла.
У Києві та області 28 березня вдень будуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах — ожеледиця.
ДСНС також закликає водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху та уважно стежити за дорогою.
Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань!
Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань!
Такі похолодання будуть нетривалими. А ось якою буде погода у квітні — читай в нашому іншому матеріалі.
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