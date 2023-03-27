Сильні пориви вітру та ожеледиця? Українців попереджають про негоду — коли чекати

Весна — дівчина гонорова: сьогодні тепла та лагідна, а завтра — грозова та штурмова. Тож плани варто будувати відповідно до прогнозу погоди.

У ДСНС повідомили, що на Україну чекає сильна негода. Які області можуть опинитися в епіцентрі циклону та до чого готуватися — читай у матеріалі.

Негода в Україні: попередження від ДСНС

28 березня у більшості західних, північних, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Зараз також дивляться

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях — місцями 25 м/с.

— Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, — пишуть в ДСНС. А також попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

29-30 березня очікується послаблення опадів та вітру. На дорогах, крім Півдня, місцями буде ожеледиця.

Також синоптики попереджають, що вночі може бути зниження температури до -7°C, вдень до +7°C тепла.

У Києві та області 28 березня вдень будуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах — ожеледиця.

ДСНС також закликає водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху та уважно стежити за дорогою.

Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань!

Такі похолодання будуть нетривалими. А ось якою буде погода у квітні — читай в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!