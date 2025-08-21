Нотариальные услуги онлайн — новая услуга для украинцев за границей

Теперь украинцы за границей смогут получить нотариальные услуги в режиме онлайн. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во всех посольствах и консульствах заработала автоматизированная процедура подачи документов для совершения нотариальных действий.

С 1 июля продолжалось поэтапное введение в действие новой системы, а сейчас украинцы за границей могут подавать информацию и документы онлайн через электронный кабинет заявителя системы МИД е-Консул.

Услуга доступна во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Нотариальные услуги за границей онлайн: новое решение МИД

Граждане в удобное для себя время смогут:

подать онлайн заявление на совершение нотариального действия;

скачать образец необходимой доверенности или нотариального заявления;

скачать все необходимые документы.

Теперь подать документы можно без предварительного физического посещения дипломатического учреждения. После онлайн-подачи нужно только посетить консульство или посольство для получения готового документа, что значительно экономит время.

С момента подключения первых двух очередей в дипучреждениях в июле и августе услугой воспользовались уже около полтысячи граждан.

Подробная информация и ответы на вопросы будут доступны на ресурсах дипучреждений и Департамента консульской службы МИД. Министр Андрей Сибига поблагодарил команду, воплотившую проект, а также международных партнеров, в частности Программу развития ООН в Украине и Министерство юстиции.

— Нашим безусловным приоритетом остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним.

