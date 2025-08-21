Нотаріальні послуги онлайн — нова послуга для українців за кордоном

Тепер українці за кордоном зможуть отримати нотаріальні послуги в режимі онлайн. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в усіх посольствах та консульствах запрацювала автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій.

З 1 липня тривало поетапне введення в дію нової системи, а нині українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи онлайн через електронний кабінет заявника системи МЗС е-Консул.

Послуга доступна у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.

Нотаріальні послуги за кордоном онлайн: нове рішення МЗС

Громадяни у зручний для себе час зможуть:

подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

Тепер подати документи можна без попереднього фізичного відвідування дипломатичної установи. Після онлайн-подачі потрібно лише відвідати консульство або посольство для отримання готового документа, що значно економить час.

З моменту підключення перших двох черг в дипустановах у липні та серпні послугою скористалися вже майже півтисячі громадян.

Детальна інформація та відповіді на запитання будуть у доступі на ресурсах дипустанов та Департаменту консульської служби МЗС. Міністр Андрій Сибіга подякував команді, яка втілила проект, а також міжнародним партнерам, зокрема Програмі розвитку ООН в Україні та Міністерству юстиції.

— Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них.

