Ремонт после атаки РФ: поврежденный корпус Охматдета обещают восстановить до конца 2025

Новый корпус детской больницы Охматдет должны закончить до конца 2025 года, рассказали в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV представители медучреждения.

Ремонт Охматдета: как продвигается и когда закончат

Исполняющий обязанности генерального директора Охматдета Александр Урин заявил, что компания Риола-Модуль ЛТД, выигравшая конкурс по восстановлению поврежденного корпуса, уже приступила к выполнению работ.

— Были демонтажные работы, сейчас ведутся работы на фасаде. Работы выполняются и внутри здания. Мы надеемся закончить в срок, согласованный в договоре, то есть до конца этого года.

В результате обстрела Охматдета в июле 2024 года были повреждены четыре здания больницы. В частности, пострадал новый лечебный диагностический центр — здание, сданное в эксплуатацию в 2022 году.

Старый хирургический полностью выведен из строя и не работает. В настоящее время руководство больницы ждет решения от проектной организации, отобранной Всемирным банком, разрабатывающей план по дальнейшему будущему зданию. Его либо уничтожат и построят новое, либо отремонтируют.

Также была уничтожена трансформаторная подстанция. Пока больница работает на дизельных генераторах и временных трансформаторах.

— Внутри тоже продолжаются работы. На большинстве этажей был проведен демонтаж. И на 80% было сделано отделение трансплантации костного мозга на 3 этаже. Там критически важны для трансплантаций стерильные боксы, — рассказал Урин.

В этих боксах пациента готовят к трансплантации и затем выхаживают после операции. Сейчас эти вмешательства производятся в другом лечебном учреждении, но до 5 июля отделения должны завершить, чтобы медики постепенно возобновили работу.

Восстановление нового хирургического отдела происходит за счет благотворительного фонда Охматдит — Здорове дитинство. Наблюдательный совет больницы дал команду проводить все процессы через систему Prozorro.

Расходы на другие корпуса покроют за счет фонда United24 и других организаций.

Исполняющий обязанности главы компании Риола-Модуль ЛТД Владимир Духович добавил, что компания выиграла тендер стоимостью 293 миллиона.

На первом этапе прошли демонтажные и монтажные работы на фасаде, параллельно ведутся внутренние работы и восстановление инженерии. Он отмечает, что работы планируется завершить до 31 декабря 2025 года.

Что говорят в Минздраве

Министерство здравоохранения отметило, что в настоящее время в Охматдете идет активная фаза капитального ремонта нового лечебно-диагностического корпуса.

На втором, третьем и шестом этажах проведен демонтаж конструкций в чистых помещениях — зонах с повышенными требованиями к стерильности (операционные, реанимационные, лабораторные и т.п.).

Там были демонтированы потолки, гипсокартонные перегородки, а также подвесные потолки. На третьем этаже установили новые потолки в палатах и ​​коридорах, провели герметизацию швов между стенами и потолком.

Параллельно продолжаются работы на фасадах. В секциях В и Б были демонтированы отдельные элементы наружной облицовки, а в блоке Д сняли около 60% фасадной плитки.

Об уникальности Охматдета как медучреждения и почему его нельзя полноценно заменить, мы рассказывали раньше.

Фото: Минздрав

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