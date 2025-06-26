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Ремонт после атаки РФ: поврежденный корпус Охматдета обещают восстановить до конца 2025

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 26 июня 2025, 15:30
Ремонт после атаки РФ: поврежденный корпус Охматдета обещают восстановить до конца 2025

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