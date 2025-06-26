Ремонт после атаки РФ: поврежденный корпус Охматдета обещают восстановить до конца 2025

Новый корпус детской больницы Охматдет должны закончить до конца 2025 года, рассказали в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV представители медучреждения. Ремонт Охматдета: как продвигается и когда закончат Исполняющий обязанности генерального директора Охматдета Александр Урин заявил, что компания Риола-Модуль ЛТД, выигравшая конкурс по восстановлению поврежденного корпуса, уже приступила к выполнению работ. — Были демонтажные работы, сейчас ведутся работы на фасаде. Работы выполняются и внутри здания. Мы надеемся закончить в срок, согласованный в договоре, то есть до конца этого года.В результате обстрела Охматдета в июле 2024 года были повреждены четыре здания больницы. В частности, пострадал новый лечебный диагностический центр — здание, сданное в эксплуатацию в 2022 году. Старый хирургический полностью выведен из строя и не работает. В настоящее время руководство больницы ждет решения от проектной организации, отобранной Всемирным банком, разрабатывающей план по дальнейшему будущему зданию. Его либо уничтожат и построят новое, либо отремонтируют. Также была уничтожена трансформаторная подстанция. Пока больница работает на дизельных генераторах и временных трансформаторах. — Внутри тоже продолжаются работы. На большинстве этажей был проведен демонтаж. И на 80% было сделано отделение трансплантации костного мозга на 3 этаже. Там критически важны для трансплантаций стерильные боксы, — рассказал Урин. В этих боксах пациента готовят к трансплантации и затем выхаживают после операции. Сейчас эти вмешательства производятся в другом лечебном учреждении, но до 5 июля отделения должны завершить, чтобы медики постепенно возобновили работу. Восстановление нового хирургического отдела происходит за счет благотворительного фонда Охматдит — Здорове дитинство. Наблюдательный совет больницы дал команду проводить все процессы через систему Prozorro. Расходы на другие корпуса покроют за счет фонда United24 и других организаций. Исполняющий обязанности главы компании Риола-Модуль ЛТД Владимир Духович добавил, что компания выиграла тендер стоимостью 293 миллиона. На первом этапе прошли демонтажные и монтажные работы на фасаде, параллельно ведутся внутренние работы и восстановление инженерии. Он отмечает, что работы планируется завершить до 31 декабря 2025 года. Читать по теме Охматдет становится частью единого медицинского пространства: что изменится для пациентов Охматдет переходит на новую модель финансирования. Что изменится для пациентов — читай в материале. Что говорят в Минздраве Министерство здравоохранения отметило, что в настоящее время в Охматдете идет активная фаза капитального ремонта нового лечебно-диагностического корпуса. На втором, третьем и шестом этажах проведен демонтаж конструкций в чистых помещениях — зонах с повышенными требованиями к стерильности (операционные, реанимационные, лабораторные и т.п.). Там были демонтированы потолки, гипсокартонные перегородки, а также подвесные потолки. На третьем этаже установили новые потолки в палатах и коридорах, провели герметизацию швов между стенами и потолком. Параллельно продолжаются работы на фасадах. В секциях В и Б были демонтированы отдельные элементы наружной облицовки, а в блоке Д сняли около 60% фасадной плитки. Об уникальности Охматдета как медучреждения и почему его нельзя полноценно заменить, мы рассказывали раньше. Фото: Минздрав А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter