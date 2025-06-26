Ремонт після атаки РФ: пошкоджений корпус Охматдиту обіцяють відновити до кінця 2025

Новий корпус дитячої лікарні Охматдит мають закінчити до кінця 2025 року, розповіли в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV представники медзакладу. Ремонт Охматдиту: як просувається та коли закінчать Виконувач обов’язків генерального директора Охматдиту Олександр Урін заявив, що компанія Ріола-Модуль ЛТД, що виграла конкурс з відновлення пошкодженого корпусу, вже розпочала виконання робіт. — Були демонтажні роботи, зараз проводять роботи на фасаді. Роботи виконуються і в середині будівлі. Ми сподіваємось закінчити в строки, узгоджені в договорі, тобто до кінця цього року.Внаслідок обстрілу Охматдиту у липні 2024 році були пошкоджено чотири будівлі лікарні. Зокрема постраждав новий лікувальний діагностичний центр — будівлю, яку здали в експлуатацію у 2022 році. Старий хірургічний повністю виведений з ладу і не працює. Нині керівництво лікарні чекає рішення від проектної організації, відібраної Світовим банком, яка розроблює план щодо подальшого майбутнього будівлі. Її або знищать і побудують нову, або ж відремонтують. Також була знищена трансформаторна підстанція. Поки що лікарня працює на дизельних генераторах і тимчасових трансформаторах. — Всередині також тривають роботи. На більшості поверхів провели демонтаж. І на 80% зробили відділення трансплантації кісткового мозку на 3 поверсі. Там є критично важливі для трансплантацій стерильні бокси, — розповів Урін. В цих боксах пацієнта готують до трансплантації й потім виходжують після операції. Зараз ці втручання роблять в іншій лікувальній установі, але до 5 липня відділення мають завершити, щоб медики поступово відновили роботу. Відновлення нового хірургічного відділу відбувається коштом благодійного фонду Охматдит — Здорове дитинство. Наглядова рада лікарні дала команду проводить всі процеси через систему Prozorro. Витрати на інші корпуси покриють коштом фонду United24 та інших організацій. Виконувач обов’язків голови компанії Ріола-Модуль ЛТД Володимир Духович додав, що компанія виграла тендер вартістю 293 мільйони. У першому етапі відбулися демонтажні та монтажні роботи на фасаді, паралельно ведуться внутрішні роботи та відновлення інженерії. Він наголошує, що роботи планують завершити до 31 грудня 2025 року. Читати на тему Охматдит стає частиною єдиного медичного простору: що зміниться для пацієнтів Охматдит переходить на нову модель фінансування. Що зміниться для пацієнтів — читай у матеріалі. Що кажуть у МОЗ Міністерство охорони здоров’я зазначило, що нині в Охматдиті триває активна фаза капітального ремонту нового лікувально-діагностичного корпусу.На другому, третьому та шостому поверхах здійснено демонтаж конструкцій у чистих приміщеннях — зонах із підвищеними вимогами до стерильності (операційних, реанімаційних, лабораторних тощо). Там демонтували стелі, гіпсокартонні перегородки, а також підвісні стелі. На третьому поверсі встановили нові стелі у палатах і коридорах, провели герметизацію швів між стінами та стелею. Паралельно тривають роботи на фасадах. У секціях В і Б демонтували окремі елементи зовнішнього облицювання, а у блоці Д зняли близько 60% фасадної плитки. Про унікальність Охматдиту як медзакладу і чому його не можна повноцінно замінити, ми розповідали раніше. Фото: МОЗ А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter