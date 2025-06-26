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Ремонт після атаки РФ: пошкоджений корпус Охматдиту обіцяють відновити до кінця 2025

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 26 Червня 2025, 15:30
Ремонт після атаки РФ: пошкоджений корпус Охматдиту обіцяють відновити до кінця 2025

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