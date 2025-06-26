Ремонт після атаки РФ: пошкоджений корпус Охматдиту обіцяють відновити до кінця 2025

Новий корпус дитячої лікарні Охматдит мають закінчити до кінця 2025 року, розповіли в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV представники медзакладу.

Ремонт Охматдиту: як просувається та коли закінчать

Виконувач обов’язків генерального директора Охматдиту Олександр Урін заявив, що компанія Ріола-Модуль ЛТД, що виграла конкурс з відновлення пошкодженого корпусу, вже розпочала виконання робіт.

— Були демонтажні роботи, зараз проводять роботи на фасаді. Роботи виконуються і в середині будівлі. Ми сподіваємось закінчити в строки, узгоджені в договорі, тобто до кінця цього року.

Внаслідок обстрілу Охматдиту у липні 2024 році були пошкоджено чотири будівлі лікарні. Зокрема постраждав новий лікувальний діагностичний центр — будівлю, яку здали в експлуатацію у 2022 році.

Старий хірургічний повністю виведений з ладу і не працює. Нині керівництво лікарні чекає рішення від проектної організації, відібраної Світовим банком, яка розроблює план щодо подальшого майбутнього будівлі. Її або знищать і побудують нову, або ж відремонтують.

Також була знищена трансформаторна підстанція. Поки що лікарня працює на дизельних генераторах і тимчасових трансформаторах.

— Всередині також тривають роботи. На більшості поверхів провели демонтаж. І на 80% зробили відділення трансплантації кісткового мозку на 3 поверсі. Там є критично важливі для трансплантацій стерильні бокси, — розповів Урін.

В цих боксах пацієнта готують до трансплантації й потім виходжують після операції. Зараз ці втручання роблять в іншій лікувальній установі, але до 5 липня відділення мають завершити, щоб медики поступово відновили роботу.

Відновлення нового хірургічного відділу відбувається коштом благодійного фонду Охматдит — Здорове дитинство. Наглядова рада лікарні дала команду проводить всі процеси через систему Prozorro.

Витрати на інші корпуси покриють коштом фонду United24 та інших організацій.

Виконувач обов’язків голови компанії Ріола-Модуль ЛТД Володимир Духович додав, що компанія виграла тендер вартістю 293 мільйони.

У першому етапі відбулися демонтажні та монтажні роботи на фасаді, паралельно ведуться внутрішні роботи та відновлення інженерії. Він наголошує, що роботи планують завершити до 31 грудня 2025 року.

Що кажуть у МОЗ

Міністерство охорони здоров’я зазначило, що нині в Охматдиті триває активна фаза капітального ремонту нового лікувально-діагностичного корпусу.



На другому, третьому та шостому поверхах здійснено демонтаж конструкцій у чистих приміщеннях — зонах із підвищеними вимогами до стерильності (операційних, реанімаційних, лабораторних тощо).

Там демонтували стелі, гіпсокартонні перегородки, а також підвісні стелі. На третьому поверсі встановили нові стелі у палатах і коридорах, провели герметизацію швів між стінами та стелею.

Паралельно тривають роботи на фасадах. У секціях В і Б демонтували окремі елементи зовнішнього облицювання, а у блоці Д зняли близько 60% фасадної плитки.

Про унікальність Охматдиту як медзакладу і чому його не можна повноцінно замінити, ми розповідали раніше.

Фото: МОЗ

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