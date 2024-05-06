Новости

Ничего святого! Обстрел Харькова на Пасху, количество пострадавших растет

Виктория Мельник, журналист сайта 06 мая 2024, 09:32
Обстрел Харькова

Больше новостей
Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
финансовая грамотность для детей
Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу
Коли Трійця 2022. Дата святкування в Україні
Когда Украина празднует Троицу-2024 и какие отличия восточного и западного обряда
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
финансовая грамотность для детей
Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины
Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр

Видео
0:05:23
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины

Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:29
Александр Марчук
Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
0:03:29
Богдан Федин
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить
0:03:11
харьковчанка Анастасия
15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле
0:04:22
садотерапия
Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих
0:03:21
Первая отдельная танковая сиверская бригада
Служит, чтобы освободить родной Мелитополь от россиян! Как артиллеристы обороняют Донецкую область
0:05:29
Украина готовится к отопительному сезону
Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС
Больше видео
Що робити, якщо чоловік піднімає руку — дії покроково
Читать дальше
Не молчи и действуй уверенно! Что делать, если муж поднимает на тебя руку
документ для военнообязанных
Читать дальше
Новый документ единого образца для военнообязанных: что это и кто должен получить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь