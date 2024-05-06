Ничего святого! Обстрел Харькова на Пасху, количество пострадавших растет

У россиян нет ничего святого: нация, на продолжении всего своего существования подчеркивающая силу веры и православия, сейчас освящает снаряды, которые летят на мирную землю Украины и убивают гражданских жителей украинских городов. На Пасху, 5 мая 2024 года, оккупанты ударили авиабомбами по Харькову.
К сожалению, количество пострадавших продолжает расти. Что известно о последствиях обстрелов Харькова 5 мая, рассказываем далее.
Среди бела дня на праздник Пасхи россияне нанесли три удара КАБами по центральной части Харькова.
По сообщению Харьковской ОВА, оккупанты попали по частному сектору между домами, в результате чего были повреждены домовладения, взрывной волной выбило окна в зданиях вокруг.
— В результате обстрела КАБами по Шевченковскому и Киевскому районам города, повреждены 14 многоквартирных домов, три автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, восемь частных домов, гаражи, кафе, разрушены три частных дома, — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации на утро понедельника, пострадали 16 человек.
По информации на утро понедельника, пострадали 16 человек.
Также известно, что артиллерийские и минометные удары врага пришлись на около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошевка, Харьков.
Гражданские жители Харькова поделились, что надеялись на покой хотя бы на Пасху.
— Это невозможно постичь разумом! Здесь же никого нет: ни военных, ни частей. Зачем бить в такой святой день? — говорит местная Наталья Авилова-Патрикеева.
Несмотря на все, украинцы продолжают жить и бороться. Читай, как Украину поздравил с Пасхой президент Владимир Зеленский.
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