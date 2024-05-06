У росіян немає нічого святого: нація, яка упродовж усього свого існування наголошує на силі віри та православʼя, освячує снаряди, які летять на мирну землю України та вбивають цивільних жителів українських міст. На Великдень, 5 травня 2024 року, окупанти вдарили авіабомбами по Харкову.

На жаль, кількість постраждалих продовжує збільшуватися. Що відомо про наслідки обстрілу Харкова 5 травня, розповідаємо далі.

Наслідки обстрілу Харкова на Великдень: що відомо

Серед білого дня на свято Великодня, росіяни завдали три удари КАБами по центральній частині Харкова.

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За повідомленням Харківської ОВА, окупанти влучили по приватному сектору між будинками, внаслідок чого були пошкоджені домоволодіння, вибуховою хвилею вибило вікна у будівлях навколо.

— Внаслідок обстрілу КАБами по Шевченківському та Київському районах міста, пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, три автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано три приватні будинки, — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією на ранок понеділка, постраждали 16 людей.

Також відомо, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Вибухи у Харкові на Великдень: фото

Нічого святого! Обстріл Харкова на Великдень, кількість потерпілих зросла / 6 Фотографій

Цивільні жителі Харкова поділилися, що сподівалися на спокій хоча б на це велике свято.

— Це неможливо осягнути розумом! Тут же нікого немає: ні військових, ні частин. Навіщо бити в такий святий день?! — каже місцева Наталія Авілова-Патрикеєва.

Попри все, українці продовжують жити та боротися. Читай, як Україну привітав з Великоднем президент Володимир Зеленський.

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