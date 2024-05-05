У найтемніші часи ми здатні народжувати світло! Привітання Зеленського з Великоднем 2024

У неділю, 5 травня, президент Володимир Зеленський привітав народ України зі світлим святом Воскресіння Господнього.

Головне зі звернення Зеленського до Великодня 2024 – читай у нашому матеріалі.

Привітання Зеленського з Великоднем 2024

Глава держави у це світле свято нагадав, що Україна протистоїть темряві вже 802 дні, і пригадав слова з Євангеліє від Іоанна: А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його…

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Зеленський переконаний: у найважчих обставинах і в найтемніші часи українці здатні народжувати світло. Ми робимо, здавалося б, неможливе – перемагаємо зло вірою, біду – надією, поєднуючи ніби несумісне – війну та Бога.

Українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи – перед загарбниками й окупантами.

А сьогодні, у святий Великдень, українців об’єднує одна спільна молитва.

За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими.

За всіх наших цивільних людей, які щодня важко працюють, аби держава була міцною.

За всіх наших дітей. Не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, у яких Росія вкрала дитинство.

За всіх наших матерів і батьків, у яких забрали щасливу, спокійну старість.

За всі наші міста й села, які повинні відчувати Господню благодать, а не постійний терор зла.

За наші землі й наших людей, чий дух не зламати.

Сьогоднішня молитва – за всіх українців, які чекають світанку перемоги й неодмінно побачать його. Глава держави переконаний: Бог повернеться на випалену землю. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях.

Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде. Я вірю в це щодня, а особливо в цей великий день, — заявив Зеленський.

Редакція Вікна-новини долучається до привітань, бажає світлого свята Воскресіння Господнього і так само міцно вірить у звільнення кожного клаптика української землі. Словами Тараса Шевченка, І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі!

Повне звернення Зеленського до Великодня 2024: відео

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