Украина

В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 05 мая 2024, 10:02
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024

Больше видео
0:05:29
Украина готовится к отопительному сезону
Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 4 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:39
рекрутинговый центр ВСУ
Здесь человек сам выбирает, кем и где служить. В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ВСУ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 3 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024

В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
0:03:29
Богдан Федин
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить
0:03:11
харьковчанка Анастасия
15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле
0:04:22
садотерапия
Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих
0:03:21
Первая отдельная танковая сиверская бригада
Служит, чтобы освободить родной Мелитополь от россиян! Как артиллеристы обороняют Донецкую область
0:05:29
Украина готовится к отопительному сезону
Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС
0:03:06
трое братьев в одной бригаде ДШВ
В семье воспитывали патриотами: как три брата в одной бригаде ДШВ приближают победу Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 4 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:39
рекрутинговый центр ВСУ
Здесь человек сам выбирает, кем и где служить. В Киеве открыли первый рекрутинговый центр ВСУ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 3 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Богдан Федин
Читать дальше
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь