В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024

В воскресенье, 5 мая, президент Владимир Зеленский поздравил народ Украины со светлым праздником Воскресения Господня.

Главное из обращения Зеленского по случаю Пасхи 2024 – читай в нашем материале.

Поздравление Зеленского с Пасхой 2024

Глава государства в этот светлый праздник напомнил, что Украина противостоит тьме уже 802 дня, и вспомнил слова из Евангелия от Иоанна: А свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

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Зеленский убежден: в тяжелейших обстоятельствах и в самые темные времена украинцы способны нести свет. Мы делаем, казалось бы, невозможное – побеждаем зло верой, беду – надеждой, объединяя несовместимое – войну и Бога.

Украинцы встают на колени только в молитве. И никогда – перед захватчиками и оккупантами.

А сегодня, в день святой Пасхи, украинцев объединяет одна общая молитва.

— За всех наших бойцов, встречающих Пасху в окопах и на позициях. За наших воинов света, сдерживающих демонов на всех направлениях. За тех, кто придерживается в жизни еще одной заповеди: защищать Украину. За то, чтобы все они возвращались живыми.

За всех наших гражданских людей, которые ежедневно тяжело работают, чтобы государство было крепким.

За всех наших детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, у которых Россия украла детство.

За всех наших матерей и родителей, у которых отняли счастливую, спокойную старость.

За все наши города и села, которые должны ощущать благодать Господню, а не постоянный террор зла.

За наши земли и наших людей, чей дух не сломить.

Сегодняшняя молитва – за всех украинцев, которые ждут рассвет победы и обязательно увидят его. Глава государства убежден: Бог вернется на выжженную землю. Вернется тишиной, спокойствием, цветами вместо мин на полях.

Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и на побережье морей. Так всегда было. Так точно будет. Я верю в это каждый день, особенно в этот великий день, — заявил Зеленский.

Редакция Вікна-новини присоединяется к поздравлениям, желает светлого праздника Воскресения Господня и также крепко верит в освобождение каждого кусочка украинской земли. Словами Тараса Шевченко, І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі!

Поздравление Зеленского с Пасхой 2024: видео

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