В Тернополе умерла 12-летняя Адриана Унильт, которая получила критические ранения в результате утреннего обстрела города 19 ноября. О смерти ребенка сообщил городской голова Сергей Надал.

Трагическая новость о смерти еще одного ребенка после ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унильт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор находится в больнице, — рассказал мэр.

Медики боролись за ее жизнь девять дней, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мать девочки погибла в день удара. Ее сестра все еще проходит лечение — врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

После смерти Адрианы число погибших в результате обстрела выросло до 35 человек.

Как произошел удар по Тернополю

Российские войска атаковали город примерно в 7:00 утра 19 ноября. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили ударные беспилотники и крылатые ракеты Х-101, которые попали в многоквартирные дома. Взрывы вызвали масштабные разрушения жилья, пожары и повреждения промышленной и критической инфраструктуры.

После атаки начали поступать все новые сообщения о погибших. Среди них — известный волонтер Виталий Долиняк и его 12-летний сын Давид. Оба погибли на месте. Жена Виталия, Татьяна, а также две их дочери были госпитализированы с травмами.

Спасательные службы работали непрерывно несколько суток — под завалами находили раненых и погибших, а некоторые люди считались пропавшими до последнего.

