Для тебя Новости

Еще одна детская жертва удара по Тернополю: скончалась 12-летняя Адриана

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 ноября 2025, 11:26 2 мин.
Еще одна детская жертва удара по Тернополю: скончалась 12-летняя Адриана
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь