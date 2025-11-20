Подвійна втрата для родини: в Тернополі ворог забрав життя батька та сина

Унаслідок ракетного удару російських військ по Тернополю 19 листопада загинули відомий волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина Тетяна та дві доньки чоловіка госпіталізовані з травмами. Читай у матеріалі детальніше про цього чоловіка та як про нього говорять знайомі.

Втрата для родини та близьких: що відомо про Віталія Долиняка

Віталій Долиняк був засновником компанії TurboWest, яка спеціалізувалася на ремонті та виготовленні турбін для автомобілів українських захисників. Він активно допомагав військовим, підтримував волонтерські ініціативи та надихав оточення своїм оптимізмом.

Друзі та колеги згадують Віталія як відданого сім’янина, людину з неймовірною позитивністю та активного помічника для всіх, хто потребував підтримки.

Не можемо повірити, що вас вже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика…Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі…, але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас вже нема, — написав у Facebook друг загиблого Іван Рудак.

Інший знайомий, Сергій Бондаренець, поділився спогадами:

Не про такий “чистий спокій” ти мріяв ! Важко описати той біль, який ми відчуваємо… Спочивай, друже!

Удар стався близько 6:40 ранку 19 листопада, коли російські війська обстріляли житловий будинок у Тернополі крилатими ракетами. За 20 хвилин у різних районах міста пролунало щонайменше п’ять потужних вибухів.

Фото: ДСНС України.

Раніше ми писали історію хлопця, який вижив під час обстрілу Києва — читай у матеріалі, як це відбувалось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!