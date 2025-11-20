Двойная потеря для семьи: в Тернополе враг унес жизни отца и сына

В результате ракетного удара российских войск по Тернополю 19 ноября погибли известный волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена Татьяна и две дочери мужчины госпитализированы с травмами. Читайте в материале подробнее об этом человеке и как о нем говорят знакомые.

Потеря для семьи и близких: что известно о Виталии Долиняке

Виталий Долиняк был основателем компании TurboWest, которая специализировалась на ремонте и изготовлении турбин для автомобилей украинских защитников. Он активно помогал военным, поддерживал волонтерские инициативы и вдохновлял окружающих своим оптимизмом.

Друзья и коллеги вспоминают Виталия как преданного семьянина, человека с невероятной позитивностью и активного помощника для всех, кто нуждался в поддержке.

Не можем поверить, что вас уже нет. Как сильно ты любил своих девочек, а как сильно ты любил своего мальчика… Сегодня мне было тяжело смотреть в глаза твоей маме и твоей бабушке…, но я не смог посмотреть в глаза твоим девочкам и твоей жене Тане, потому что они не знают, что вас уже нет, — написал в Facebook друг погибшего Иван Рудак.

Другой знакомый, Сергей Бондаренец, поделился воспоминаниями:

Не о таком «чистом покое» ты мечтал! Трудно описать ту боль, которую мы испытываем… Покойся с миром, друг!

Удар произошел около 6:40 утра 19 ноября, когда российские войска обстреляли жилой дом в Тернополе крылатыми ракетами. За 20 минут в разных районах города прогремело не менее пяти мощных взрывов.

Фото: ГСЧС Украины.

