У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка отримала критичні поранення унаслідок ранкового обстрілу міста 19 листопада. Про смерть дитини повідомив міський голова Сергій Надал.

Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні — розповів мер.

Медики боролися за її життя дев’ять днів, однак травми виявилися надто тяжкими. Мати дівчинки загинула в день удару. Її сестра й досі проходить лікування — лікарі оцінюють її стан як тяжкий, але стабільний.

Після смерті Адріани кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до 35 людей.

Як стався удар по Тернополю

Російські війська атакували місто приблизно о 7:00 ранку 19 листопада. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували ударні безпілотники та крилаті ракети Х-101, які влучили в багатоквартирні будинки. Вибухи спричинили масштабні руйнування житла, пожежі та пошкодження промислової й критичної інфраструктури.

Після атаки почали надходити все нові й нові повідомлення про загиблих. Серед них — відомий волонтер Віталій Долиняк та його 12-річний син Давид. Обоє загинули на місці. Дружина Віталія, Тетяна, а також дві їхні доньки були госпіталізовані з травмами.

Рятувальні служби працювали безперервно кілька діб — під завалами знаходили поранених і загиблих, а деякі люди вважалися зниклими до останнього.

