Для тебе Новини

Ще одна дитяча жертва удару по Тернополю: померла 12-річна Адріана

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Листопада 2025, 11:26 2 хв.
Ще одна дитяча жертва удару по Тернополю: померла 12-річна Адріана
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь