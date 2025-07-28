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Любовь побеждает: в Украине зарегистрировали почти 70 тыс. браков за 2025 год

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 июля 2025, 12:00
Почти 70 тысяч браков
Фото Facebook

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