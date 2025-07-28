Любовь побеждает: в Украине зарегистрировали почти 70 тыс. браков за 2025 год

Полномасштабная война вызвала два явления: высокое количество браков и одновременно разводов. Ситуация такова, что люди во время войны хотят быть ближе друг к другу, иметь опору, любить и быть любимыми. Так что с начала 2025 года зафиксировано уже почти 69 тысяч браков!

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какой регион является лидером по количеству бракосочетаний, а где пары решаются на создание семей меньше.

Около 70 тысяч браков зафиксировали в Украине с начала года

В Минюсте добавили, что наиболее активными в создании семей являются киевляне.

Только в Киеве обменялись клятвами более 14 тысяч пар. Также среди лидеров зарегистрированных браков — Днепропетровская (5795), Львовская (4735), Киевская (4163) и Одесская (4099) области.

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают создавать новые семьи и не бояться вызовов.

Меньше всего браков зарегистрировано с начала 2025 года в следующих областях:

Херсонская (217, данные могут быть неполными);

Донецкая (544);

Черновицкая (1128);

Тернопольская (1288);

Закарпатская (1418).

В 2024 году украинцы заключили 150 210 браков. Есть шанс, что в 2025 году удастся превысить этот показатель. До полномасштабной войны в среднем 220 тысяч пар женились каждый год.

Вместе с браками наблюдается и другая любопытная тенденция. По данным Opendatabot за 2024 год, украинцы стали чаще оформлять брачные договоры.

Более 2,7 тысяч брачных договоров оформили украинцы в 2024 году по данным Министерства юстиции Украины. Это на 7% больше, чем в 2023 году, однако все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны.

На 54 брака приходится один брачный контракт.

По объяснению юристов, методом брачного договора пары “на берегу” договариваются о статусе имущества, которое будут приобретать вместе. К слову, в парах, где один человек — иностранец, брачные договоры встречаются чаще.

Около 150 тысяч разводов произошло в Украине за прошлый год. Эти цифры вызвали беспокойство у экспертов. Почему разводятся пары в Украине и влияет ли на это война?

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