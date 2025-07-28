Любов перемагає: в Україні зареєстрували майже 70 тис. шлюбів за 2025

Повномасштабна війна викликала два явища: високу кількість шлюбів і водночас розлучень. Ситуація така, що люди під час війни хочуть бути ближчими одне до одного, мати опору, кохати і бути коханими. Тож з початку 2025 року зафіксовано вже майже 69 тисяч шлюбів!

У Міністерстві юстиції України розповіли, який регіон є лідером за кількістю одружень, а де пари наважуються на створення родин найменше.

Майже 70 тисяч шлюбів зафіксували в Україні з початку року

У Мін’юсті додали, що найактивнішими у створенні родин є кияни.

Тільки в Києві обмінялись обітницями понад 14 тисяч пар. Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 795), Львівська (4 735), Київська (4 163) та Одеська (4 099) області.

Попри повномасштабну війну українці продовжують створювати нові родини та не боятися викликів.

Найменше шлюбів зареєстровано з початку 2025 року у таких областях:

Херсонська (217, дані можуть бути неповними);

Донецька (544);

Чернівецька (1128);

Тернопільська (1288);

Закарпатська (1418).

У 2024 році українці уклали 150 210 шлюбів. Є шанс, що у 2025 році вдасться перевищити цей показник. До повномасштабної війни у середньому 220 тисяч пар одружувалися щороку.

Разом зі шлюбами спостерігається й інша цікава тенденція. За даними Opendatabot за 2024 рік, українці стали частіше оформлювати шлюбні договори.

Понад 2,7 тисячі шлюбних договорів оформили українці у 2024 році за даними Міністерства юстиції України. Це на 7% більше, ніж у 2023, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

На 54 шлюби припадає один шлюбний договір.

За поясненням юристів, методом шлюбного договору пари “на березі” домовляються про статус майна, яке набуватимуть разом. До слова, в парах, де одна людина — іноземець, шлюбні договори трапляються частіше.

Майже 150 тисяч розлучень відбулося в Україні за минулий рік. Ці цифри викликали занепокоєння в експертів. Чому розлучаються пари в Україні і чи впливає на це війна?

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