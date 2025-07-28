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Любов перемагає: в Україні зареєстрували майже 70 тис. шлюбів за 2025

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Липня 2025, 12:00
Майже 70 тисяч шлюбів
Фото Facebook

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