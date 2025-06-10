Війна, стрес, розлука: чому Україну накрила рекордна кількість розлучень

У 2024 році кількість розлучень в Україні досягла рекордних показників — понад 141 тисяча розірваних шлюбів, що майже дорівнює числу нових союзів (150,2 тисячі).

Така статистика викликає занепокоєння серед експертів. Основними причинами є війна, стрес, вимушені переселення та неможливість будувати стабільні партнерські стосунки повідомляє BBC.

Розлучення в цифрах

За офіційними даними Міністерства юстиції, у 2024 році в Україні зареєстровано понад 150 тисяч шлюбів, але кількість розлучень виявилася майже такою ж — 141,8 тисячі.

Ці цифри містять лише дані, отримані від органів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що становить лише третину всіх розлучень.

Основну частину шлюбів розривають у судах, тому реальна статистика є ще гіршою.

За даними Державної судової адміністрації, у 2024 році через суди було розірвано 107,5 тисячі шлюбів, а ще 34 тисячі — через ДРАЦС.

Крім того, частина українців розлучаються за кордоном, і ці дані не фіксуються в українській статистиці.

Як відбувається розірвання шлюбу

В Україні є два способи розлучення:

Через ДРАЦС — якщо обоє з подружжя згодні на розлучення та не мають дітей до 18 років. Через суд — якщо є діти або один із партнерів не згоден на розлучення.

Судові процеси можуть тривати роками, якщо подружжя не доходить згоди щодо дітей, майна чи інших питань.

Як війна впливає на кількість розлучень

Експерти зазначають, що війна кардинально змінила динаміку шлюбів і розлучень в Україні.

У 2022 році, першому році повномасштабного вторгнення, було зафіксовано велику кількість шлюбів — 222,9 тисячі, а кількість розлучень була найнижчою за останні роки — 91 тисяча.

Люди прагнули підтримки та хотіли узаконити стосунки перед невизначеним майбутнім.

У 2023-2024 роках ситуація почала змінюватися. Кількість розлучень зросла через стрес, евакуацію, вимушене розлучення подружжя через службу або переїзд.

Основні причини розлучень під час війни

— Хронічний стрес, нестабільність, фінансові труднощі

— Вимушені переїзди, розлука подружжя через евакуацію або мобілізацію

— Фізичне насильство у сім’ї через емоційне вигоряння

— Зрада та втрата довіри через довгу розлуку

— Розбіжність цінностей, коли війна змінює людей і вони більше не мають спільного бачення майбутнього

Психологи зазначають, що вимушений переїзд є одним із найсильніших стресових факторів у житті людини, навіть більшим за втрату близької людини.

Багато українців опинилися в нових умовах, що вплинуло на їхні стосунки.

Чи були подібні ситуації раніше

Рекордним періодом за кількістю розлучень в Україні були перші роки незалежності (1991-1994). Тоді розпадалося понад 200 тисяч шлюбів щороку.

Основна причина — економічна криза, безробіття, невизначеність у майбутньому.

Схожий сценарій повторюється і зараз, хоча основним фактором є війна.

Що далі

Експерти прогнозують, що у 2025 році тенденція до збільшення кількості розлучень може зберегтися.

Однак усе залежатиме від того, як швидко суспільство адаптується до нової реальності, чи відбудеться стабілізація та наскільки доступною буде психологічна підтримка для українських родин.

Війна змінює не лише політичні й економічні процеси, а й особисті стосунки. Для багатьох пар це випробування стало занадто важким.

Розлучення батьків може суттєво впливати на емоційний стан і здоров’я дитини — раніше ми писали які наслідки це може мати та як допомогти дитині адаптуватися.

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