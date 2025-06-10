Война, стресс, разлука: почему Украину накрыло рекордное количество разводов

В 2024 году количество разводов в Украине достигло рекордных показателей — более 141 тысячи расторгнутых браков, что почти равно числу новых союзов (150,2 тысячи).

Такая статистика вызывает обеспокоенность среди экспертов. Основными причинами являются война, стресс, вынужденные переселения и невозможность строить стабильные партнерские отношения, сообщает BBC.

Разводы в цифрах

По официальным данным Министерства юстиции, в 2024 году в Украине было зарегистрировано более 150 тысяч браков, но количество разводов оказалось почти таким же — 141,8 тысячи.

Эти цифры включают только данные, полученные от органов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), что составляет лишь треть всех разводов.

Основную часть браков расторгают через суд, поэтому реальная статистика еще хуже.

По данным Государственной судебной администрации, в 2024 году через суды было расторгнуто 107,5 тысячи браков, а еще 34 тысячи — через ДРАЦС.

Кроме того, часть украинцев разводятся за границей, и эти данные не фиксируются в украинской статистике.

Как происходит расторжение брака

В Украине есть два способа развода:

Через ДРАЦС — если оба супруга согласны на развод и у них нет детей младше 18 лет. Через суд — если есть дети или один из партнеров не согласен на развод.

Судебные процессы могут длиться годами, если супруги не могут достичь согласия по вопросам детей, имущества или других обстоятельств.

Как война влияет на количество разводов

Эксперты отмечают, что война кардинально изменила динамику браков и разводов в Украине.

В 2022 году, в первый год полномасштабного вторжения, было зафиксировано большое количество браков — 222,9 тысячи, а количество разводов оказалось самым низким за последние годы — 91 тысяча.

Люди стремились к поддержке и хотели узаконить отношения перед неопределенным будущим.

В 2023-2024 годах ситуация начала меняться. Количество разводов возросло из-за стресса, эвакуации, вынужденного разлучения супругов из-за службы или переезда.

Основные причины разводов во время войны

— Хронический стресс, нестабильность, финансовые трудности

— Вынужденные переезды, разлука супругов из-за эвакуации или мобилизации

— Физическое насилие в семье из-за эмоционального выгорания

— Измена и потеря доверия из-за долгой разлуки

— Различие ценностей, когда война меняет людей, и они больше не имеют общего видения будущего

Психологи отмечают, что вынужденный переезд является одним из самых сильных стрессов в жизни человека, даже большим, чем потеря близкого человека.

Многие украинцы оказались в новых условиях, что сказалось на их отношениях.

Были ли подобные ситуации раньше

Рекордным периодом по количеству разводов в Украине были первые годы независимости (1991-1994). Тогда ежегодно расторгалось более 200 тысяч браков.

Основная причина — экономический кризис, безработица, неопределенность в будущем.

Схожий сценарий повторяется и сейчас, хотя основным фактором является война.

Что дальше

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году тенденция к увеличению количества разводов может сохраниться.

Однако все будет зависеть от того, насколько быстро общество адаптируется к новой реальности, удастся ли стабилизировать ситуацию и насколько доступной будет психологическая поддержка для украинских семей.

Война меняет не только политические и экономические процессы, но и личные отношения. Для многих пар это испытание оказалось слишком тяжелым.

Развод родителей может значительно повлиять на эмоциональное состояние и здоровье ребенка — ранее мы писали о возможных последствиях и о том, как помочь ребенку адаптироваться.

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