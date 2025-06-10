Для тебя Семейные отношения

Война, стресс, разлука: почему Украину накрыло рекордное количество разводов

Мария Дзюба, редактор сайта 10 июня 2025, 09:30
Война, стресс, разлука: почему Украину накрыло рекордное количество разводов
Фото Pexels

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