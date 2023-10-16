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Осенних каникул 2023 не будет? Ученики каких областей Украины не пойдут на отдых

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 октября 2023, 09:00
Осінні канікули 2023: в яких областях України не буде та чому
Фото: Pexels

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