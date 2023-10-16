Осенних каникул 2023 не будет? Ученики каких областей Украины не пойдут на отдых

Приближается период осенних каникул 2023 года, но не во всех областях Украины дети смогут ими насладиться.

В некоторых регионах в школах не будет осенних каникул, а дети будут отдыхать только зимой.

Мы расскажем, в каких областях Украины не будет осенних каникул в школах 2023.

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В каких регионах Украины не будет осенних каникул 2023

Ивано-Франковская область

Ученики школ Ивано-Франковской области не пойдут на осенние каникулы. Их отдых начнется в конце декабря и продлится месяц — с 25 декабря 2023 года по 26 января 2024 года.

Об этом сообщила Суспільному директор департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко.

Львовская область

Во Львовской области не все ученики будут отдыхать на осенних каникулах. В образовательном департаменте говорят, что в четырех громадах перенесли осенний отдых школьников на зиму. Это связано с экономией энергоресурсов и влиянием возможных блэкаутов на учебу.

Киевская область

Ученики у Переяславской громады в Киевской области будут без осенних каникул, но зимние для них будут длиннее. Впрочем, начальник отдела образования Переяславского городского совета Петр Ярмоленко подчеркнул для Proslav, что это предыдущее решение и графики еще могут изменить. По его словам, пока разрешает безопасность и энергетическая ситуация, ученики в громаде будут учиться.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы: с 23 по 27 октября, однако это тоже предварительное решение, заявил Ярмоленко.

Часто в школе могут собирать средства на ремонт класса или организацию праздников для детей. Ранее мы рассказывали, должны ли родители сдавать средства на ремонт.

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