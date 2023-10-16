Осінніх канікул 2023 не буде? Учні яких областей України не підуть на відпочинок

Наближається період осінніх канікул 2023, але не у всіх областях України діти зможуть ними насолодитися.

У деяких регіонах у школах не буде осінніх канікул, а учні відпочиватимуть взимку.

Ми розповімо, в яких областях України не буде осінніх канікул у школах 2023.

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В яких регіонах України не буде осінніх канікул 2023

Івано-Франківська область

Учні шкіл Івано-Франківської області не підуть на осінні канікули. Їхній відпочинок розпочнеться в кінці грудня та триватиме місяць — з 25 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року.

Про це повідомила Суспільному директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

Львівська область

У Львівській області не всі учні будуть відпочивати на осінніх канікулах. В освітньому департаменті кажуть, що у чотирьох громадах перенесли осінній відпочинок школярів на зиму. Це пов’язано з економією енергоресурсів та ймовірними блекаутами.

Київська область

Учні у Переяславської громади на Київщині не матимуть осінніх канікул, утім зимові для них будуть довшими. Утім, начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петро Ярмоленко наголосив для Proslav, що це попереднє рішення і графіки ще можуть змінити. За його словами, поки дозволяє безпекова й енергетична ситуація, учні у громаді навчатимуться.

Для першокласників передбачені додаткові канікули: з 23 по 27 жовтня, проте це також попереднє рішення, заявив Ярмоленко.

Часто у школі можуть збирати кошти на ремонт класу чи організацію свят для дітей. Раніше ми розповідали, чи повинні батьки здавати кошти на ремонт.

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