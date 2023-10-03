Батьківство

“Усе ж на благо дітей”. Чи повинні батьки здавати гроші у школі та що каже закон

Діана Просяник, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 17:00
побори у школах
Фото: Pexels, Unsplash

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