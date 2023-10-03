“Усе ж на благо дітей”. Чи повинні батьки здавати гроші у школі та що каже закон

Попри те, що війна триває, цього навчального року чимало школярів нарешті змогли повернутися за шкільні парти. У новій реальності вчителі продовжують вести уроки, діти відвідують навчальні заклади, а у випадку оголошення повітряної тривоги — ходять в укриття. Але є один момент, який не змінився навіть попри війну — вимагання коштів на потреби класу чи школи. І така ситуація відбувається у різних школах різних областей України.

Про те, чи мають право вимагати з батьків кошти на потреби школи та у яких випадках варто звертатися у поліцію, розповіли на сайті ТСН.

Побори у школах: що кажуть батьки школярів

У Facebook-групі Батьки SOS заявляють, що їх примушують платити 250 гривень двічі на рік. Аргументують це необхідністю підтримки школи, яка страждає від недофінансування через воєнні дії. Деякі батьки засуджують тих, хто відмовляється внести ці кошти, звинувачуючи їх у недалекоглядності та невідвідуванні батьківських зборів.

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Люди стверджують, що такі побори в школах — практика поширена, і тих, хто не сплатив, публічно соромлять та цькують. Вони підкреслюють, що не кожен може віддати 250 гривень з домашнього бюджету, особливо якщо жінка — єдина, хто працює у сім’ї, а чоловік — на війні.

Олена Мажевська у групі коментує допис та зазначає, що у їхній школі та ж ситуація. Жінка каже, що не здає гроші ні на шкільні потреби, ні на День учителя.

Подуріли зовсім, це корупція чистої води. По 600 грн збирають, — каже вона.

Наталя Петрусь ділиться своєю історією. Вона розповідає, що на їхніх зборах один тато запитав у директора про фінансування та чи достатньо його на усі потреби школи, на що отримав позитивну відповідь. Тому вони не роблять жодних додаткових внесків.

Користувачі соцмереж також розповідають про проблеми з додатковими зборами в Києві. З батьків збирають кошти не лише на побутові потреби, але й на підручники та зошити. Деякі наголошують, що їх просили дати гроші на ремонт класів та нові штори перед новим навчальним роком.

Наталія Висоцька також написала, що така ситуація з поборами всюди. І після відмови платити ти стаєш білою вороною, а учитель займається булінгом дитини.

Я не уявляю що має статися, щоб це припинилось, — пише жінка.

Чи законно вимагати з батьків гроші на школу

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов зазначає, що батьки можуть надавати фінансову підтримку школі, але не зобов’язані це робити. Вони можуть здійснювати благодійний внесок на конкретні потреби, але це має бути оформлено відповідним актом передачі.

За словами Горбачова, готівкові внески суперечать закону. Усі кошти мають надходити на офіційний рахунок школи.

Важливо також підкреслити, що допомога має бути добровільною, без примусу.

Горбачов також радить батькам, у разі вимагання фінансової допомоги на потреби школи, передусім звертатися з письмовим запитом до керівника навчального закладу з проханням надати інформацію про те, чи подавав він запит засновникам — управлінню чи відділу освіти із проханням виділити кошти на конкретні цілі.

Він додає: якщо керівник стверджує, що подавав відповідний запит, але отримав відмову — у цьому випадку є питання до управління освіти, які батьки також мають право ставити.

І у випадку, якщо засновник говорить про відсутність фінансування або про те, що не бачить доцільності у витратах, батьки можуть добровільно підтримати заклад.

Проте є і темна сторона медалі цього питання: батьки, які відмовляються платити, можуть стикатися з осудом інших батьків. Учителі, які не підтримують таку ініціативу школи збирати кошти, теж можуть стати жертвами булінгу.

Також діти, чиї батьки відмовились платити, можуть відчувати тиск з боку однолітків, — підсумовує освітній омбудсмен України.

У яких випадках звертатися до поліції

Сергій Горбачов зазначив, що у випадках тиску на дитину з боку педагога, важливо негайно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти. У такій заяві слід зазначити факти тиску.

Також варто вказати у заяві, що відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні порушення та наказу Міністерства освіти і науки України №1646 від 28 грудня 2019 року є право повідомити про події, які, на думку батьків, свідчать про булінг щодо дитини.

Окрім цього, важливо надати повні дані дитини, вказати конкретні обставини інциденту, та просити вжити відповідних заходів. Він також наголосив на необхідності повідомлення Національної поліції протягом доби та зобов’язанні шкільної адміністрації скликати комісію для розгляду ситуації та вжити відповідних заходів.

Раніше ми розповідали, скільки грошей давати дитині в школу.

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