“Все во благо детей”. Должны ли родители сдавать деньги в школе, и что говорит закон

Несмотря на то, что война продолжается, в этом учебном году многие школьники наконец смогли вернуться за школьные парты. В новой реальности учителя продолжают вести уроки, дети посещают учебные заведения, а в случае объявления воздушной тревоги — ходят в укрытие.

Но есть один момент, который не изменился даже несмотря на войну — вымогательство средств на нужды класса или школы. И такая ситуация происходит в разных школах разных областей Украины.

О том, имеют ли право требовать с родителей средства на нужды школы и в каких случаях стоит обращаться в полицию рассказали на сайте ТСН.

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Поборы в школах: что говорят родители школьников

В Facebook-группе Батьки SOS заявляют, что их заставляют платить 250 гривен дважды в год. Аргументируют это необходимостью поддержки школы, которая страдает от недофинансирования из-за военных действий. Некоторые родители осуждают тех, кто отказывается внести эти средства, обвиняя их в недальновидности и непосещении родительских собраний.

Люди утверждают, что такие поборы в школах — практика распространенная, и тех, кто не заплатил, публично стыдят и травят. Они подчеркивают, что не каждый может отдать 250 гривен из домашнего бюджета, особенно если женщина — единственная, кто работает в семье, а муж на войне.

Елена Мажевская в группе комментирует сообщение и отмечает, что в их школе та же ситуация. Женщина говорит, что не сдает деньги ни за школьные нужды, ни на день учителя.

Одурели совсем, это коррупция чистой воды. По 600 грн собирают, — говорит она.

Наталья Петрусь делится своей историей. Она рассказывает, что на их собрании один папа спросил у директора о финансировании и достаточно ли его на все нужды школы, на что получил положительный ответ. Поэтому они не делают никаких дополнительных взносов.

Пользователи соцсетей также рассказывают о проблемах с дополнительными сборами в Киеве. С родителей собирают средства не только на бытовые нужды, но и на учебники и тетради. Некоторые отмечают, что их просили дать деньги на ремонт классов и новые шторы перед новым учебным годом.

Наталья Высоцкая также написала, что такая ситуация с поборами везде. И после отказа платить деньги ты становишься белой вороной, а учитель занимается буллингом ребенка.

Я не представляю что должно произойти, чтобы это прекратилось, — пишет женщина.

Законно ли требовать с родителей деньги на школу

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев отмечает, что родители могут оказывать финансовую поддержку школе, но не обязаны это делать. Они могут осуществлять благотворительный взнос на конкретные нужды, но это должно быть оформлено соответствующим актом передачи.

По словам Горбачева, наличные взносы противоречат закону. Все средства должны поступать на официальный счет школы.

Важно также подчеркнуть, что помощь должна быть добровольной, без принуждения.

Горбачев также советует родителям, в случае вымогательства финансовой помощи на нужды школы, прежде всего обращаться с письменным запросом к руководителю школы с просьбой предоставить информацию о том, подавал ли руководитель учреждения запрос учредителям — управлению или отделу образования с просьбой выделить средства на конкретные цели.

Он добавляет: если руководитель утверждает, что подавал соответствующий запрос, но получил отказ — в этом случае есть вопросы к управлению образования, которые родители также имеют право ставить.

И в случае, если учредитель говорит об отсутствии финансирования или о нецелесообразности расходов, то родители могут добровольно поддержать заведение.

Однако есть и темная сторона медали этого вопроса: родители, которые отказываются платить, могут сталкиваться с осуждением других родителей. Учителя, которые не поддерживает такую инициативу школы собирать средства, тоже могут стать жертвой буллинга. Также дети, чьи родители отказались платить, могут испытывать давление со стороны сверстников, — заключает образовательный омбудсмен Украины.

В каких случаях обращаться в полицию

Сергей Горбачев отметил, что в случаях давления на ребенка со стороны педагога, важно немедленно подать заявление на имя руководителя учебного заведения. В таком заявлении следует указать факты давления.

Также стоит указать в заявлении, что в соответствии со статьей 173-4 Кодекса Украины об административных нарушениях и приказа Министерства образования и науки Украины №1646 от 28 декабря 2019 года есть право сообщить о событиях, которые, по мнению родителей, свидетельствуют о буллинге в отношении ребенка.

Кроме этого, важно предоставить полные данные ребенка, указать конкретные обстоятельства инцидента, и просить принять соответствующие меры. Он также отметил необходимость уведомления Национальной полиции в течение суток и обязательстве школьной администрации созвать комиссию для рассмотрения ситуации и принять соответствующие меры.

Ранее мы рассказывали, сколько денег давать ребенку в школу.

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