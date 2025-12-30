Правительство отсрочило использование платежных терминалов для ФЛП 1 группы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram сообщила, что правительство отсрочило для ФЛП первой группы обязательное использование платежных терминалов — детали читай в материале.

Отсрочка использования терминалов: что известно

Как отметила Свириденко, отсрочка была принята в ответ на обращение малого бизнеса, для которого POS-терминалы создают дополнительное финансовое давление.

Это позволяет малым предпринимателям сохранять доход в условиях постоянных перебоев с электроснабжением, логистических ограничений, а также войны, работать и расширяться.

Также отсрочка, а именно до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены, позволяет бизнесу подготовиться к переходу на безналичные расчеты и выбрать удобный способ оплаты в будущем: POS-терминалы, QR-коды или мобильные приложения.

