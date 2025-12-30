Уряд відтермінував використання платіжних терміналів для ФОП 1 групи

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram повідомила, що уряд відтермінував для ФОП першої групи обов’язкове використання платіжних терміналів — деталі читай у матеріалі.

Відтермінування використання терміналів: що відомо

Як зазначила Свириденко, відтермінування ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого POS-термінали створюють додатковий фінансовий тиск.

Це дає можливість малим підприємцям зберігати дохід в умовах постійних перебоїв з електропостачанням, логістичних обмежень, а також війни, працювати та розширюватися.

Також відтермінування, а саме до завершення воєнного стану та ще три місяці після його скасування, дозволяє бізнесу підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки та обрати зручний спосіб оплати у майбутньому: POS-термінали, QR-коди або ж мобільні застосунки.

