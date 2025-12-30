Для тебе Новини

Уряд відтермінував використання платіжних терміналів для ФОП 1 групи

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 30 Грудня 2025, 10:00 1 хв.
відтермінування використання терміналів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь