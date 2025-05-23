Пальмовое масло: почему запрещено в Украине и какой вред продукта для здоровья

4 сентября Верховная Рада Украины приняла закон, ограничивающий использование пальмового масла в пищевых продуктах.

Об этом сообщила народный депутат Елена Винтоняк, которая является соавтором соответствующего законопроекта №5148. А 6 ноября президент Украины подписал этот законопроект, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что предусматривает закон и чем вредно пальмовое масло — рассказываем дальше.

Пальмовое масло в продуктах питания: запрет в Украине

Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении качества потребляемых детьми пищевых продуктов предусматривает полный запрет использования гидрогенизированных растительных жиров и масел и других вредных трансжиров в детском питании.

Согласно документу, использование гидрогенизированных растительных жиров и масел в соответствии с европейскими стандартами должно быть не более двух граммов на 100 грамм общего количества всех жиров в продукте.

Пищевые продукты с рафинированными маслами растительного происхождения должны иметь соответствующую маркировку.

По словам Елены Винтоняк, некоторые компании, зарабатывая на сладостях миллиарды, используют опасные трансжиры, вызывающие онкологию и сердечно-сосудистые болезни.

Врачи категорически не советуют употреблять в пищу продукты, имеющие в своем составе гидрогенизированное пальмовое масло детям и взрослым. Она уже давно запрещена во многих странах, — добавила депутат.

Пальмовое масло: вред для здоровья

В объяснительной записке законопроекта отметили, что Всемирная организация здравоохранения представила проект REPLACE, призванный исключить трансжирные кислоты промышленного производства из состава пищевой продукции во всем мире.

По словам экспертов ВОЗ, употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит ущерб природе.

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Потребление трансжиров на постоянной основе снижает уровень полезного холестерина высокой плотности в крови, при этом увеличивая уровень холестерина низкой плотности, который оседает на стенках артерий. В дальнейшем это может привести к инфаркту.

Пальмовое масло вызывает сердечные заболевания, диабет, расстройство иммунной системы.

А так как они не дают ферментной системе переваривать химические онкогены и лекарства, употребление продуктов с этим маслом может вызвать рак.

Пальмовое масло активно используют в производстве детского питания. По данным разных исследований, 25% всех жиров грудного молока составляет пальмитиновая кислота, источником которой и является пальмовое масло.

Однако пальмитиновая кислота из пальмового масла усваивается гораздо хуже, а у детей может развиться дефицит кальция и проблемы с пищеварением.

Масло получают из плодов растения Elaeis guineensis, известного как масляная пальма. Вещество используются в производстве полуфабрикатов, кондитерских изделий, выпечки и маргарина.

А что еще влияет на уровень холестерина, мы рассказывали раньше.

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