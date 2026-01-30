Для тебя Новости

Не включай все и сразу: ДТЭК призывает жителей левого берега Киева уберечь сети от перегрузки

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 января 2026, 12:00 2 мин.
Какие приборы нельзя включать сразу после появления света
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь