Не включай все и сразу: ДТЭК призывает жителей левого берега Киева уберечь сети от перегрузки

Радость от появления электроэнергии в домах киевлян часто длится считанные минуты, после чего свет исчезает снова — и уже из-за аварии. Специалисты ДТЭК бьют тревогу: массовое и одновременное включение мощных приборов сразу после восстановления питания провоцирует перегрузку оборудования. Как следствие — новые повреждения, более длительные ремонты и очередные часы (а то и дни) в темноте.

Левый берег: где ситуация наиболее критическая

Из-за постоянных вражеских атак энергетическая инфраструктура левого берега Киева сейчас находится в самом тяжелом состоянии. Особенно остро проблему чувствуют жители Троещины. Ситуация осложняется тем, что обстрелы повредили не только энергосети, но и систему теплоснабжения.

Пытаясь согреться в холодных квартирах, люди массово включают обогреватели и зарядные станции, как только в розетках появляется напряжение. Однако сети жилых массивов просто не рассчитаны на такую пиковую нагрузку. Когда тысячи квартир одновременно запускают бойлеры и плиты, система выбивает на уровне трансформаторов или подстанций.

Математика потребления: какие приборы крадут свет у соседей

Энергетики призывают пользоваться техникой поочередно. Чтобы понимать масштабы угрозы для сети, стоит взглянуть на средние показатели мощности домашних помощников. Например, обычная электроплита может потреблять до 8 кВт, что равняется работе сразу четырех-пяти стиральных машин.

