Не вмикай все й одразу: ДТЕК закликає мешканців лівого берега Києва вберегти мережі від перевантаження

Радість від появи електроенергії в оселях киян часто триває лічені хвилини, після чого світло зникає знову — і вже через аварію. Фахівці ДТЕК б’ють на сполох: масове та одночасне ввімкнення потужних приладів одразу після відновлення живлення провокує перевантаження обладнання. Як наслідок — нові пошкодження, довші ремонти та чергові години (а то й дні) у темряві.

Про це пише Київська міська рада.

Лівий берег: де ситуація найбільш критична

Через постійні ворожі атаки енергетична інфраструктура лівого берега Києва наразі перебуває у найважчому стані. Особливо гостро проблему відчувають мешканці Троєщини. Ситуація ускладнюється тим, що обстріли пошкодили не лише енергомережі, а й систему теплопостачання.

Намагаючись зігрітися у холодних квартирах, люди масово вмикають обігрівачі та зарядні станції, щойно в розетках з’являється напруга. Проте мережі житлових масивів просто не розраховані на таке пікове навантаження. Коли тисячі квартир одночасно запускають бойлери та плити, система вибиває на рівні трансформаторів або підстанцій.

Читати на тему СвітлоДім: Кабмін виділяє 300 тисяч грн на генератори для багатоповерхових будинків Що передбачає собою програма та на що можна витратити кошти?

Математика споживання: які прилади крадуть світло у сусідів

Енергетики закликають користуватися технікою почергово. Щоб розуміти масштаби загрози для мережі, варто поглянути на середні показники потужності домашніх помічників. Наприклад, звичайна електроплита може споживати до 8 кВт, що дорівнює роботі одразу чотирьох-п’яти пральних машин.

Тепер ти знаєш про ситуацію в енергетиці, але читай: де не буде світла 30 січня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!