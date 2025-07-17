Почему Израиль бомбит Сирию, кто такие друзы и в чем подлинная суть конфликта

16 июля 2025 года Израиль ударил по столице Сирии Дамаску — в частности, по Министерству обороны страны и местности у президентского дворца.

Ранее его военные начали боевые действия в регионе Суэйда, где с понедельника шли бои между сирийским меньшинством — народом друзов и бедуинскими племенами. В ходе этих столкновений погибли более 350 человек.

Зачем Израиль решил вмешаться в якобы внутренний конфликт соседней страны, почему Израиль бомбит Сирию и кто такие друзы — читай в материале.

Почему Израиль бомбит Сирию и кто такие друзы

Сирия — страна, с которой Израиль граничит на северо-востоке, и от его границы до столицы Сирии — Дамаска — по прямой 80 км. Поэтому близость соседа, которого Иерусалим считает опасным, подталкивает правительство еврейского государства предпринимать предупредительные действия.

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На этот раз речь идет о защите сирийского религиозно-этнического меньшинства — друзов, вполне лояльных к Израилю. Этот народ насчитывает около миллиона человек, большинство из которых проживают в пригороде Дамаска, в провинции Суэйда и на Голанских высотах, аннексированных Израилем еще в 1981 году.

Иерусалим воспринимает друзов как социально близких партнеров, ведь около 130 тысяч представителей этой общности проживает на территории Израиля, и большинство друзов соглашаются служить в еврейской армии.

Зато в самой Сирии друзы находятся в оппозиции, как к недавно свергнутому режиму Башара Асада (Асад бежал в Москву), так и к нынешнему новому правительству во главе с Ахмедом аш-Шараа.

В чем проблема отношений Израиля и Сирии

Новое сирийское правительство, хотя и не показало себя диктаторским, как предыдущее, имеет корни в исламистской агрессивной группировке Аль-Каида, считается крайней исламистской, и другие религиозные меньшинства (и друзы, в том числе) боятся преследований со стороны властей.

Израиль относится откровенно враждебно к обоим правительствам Сирии — и прежнему, и нынешнему.

Башар Асад, как известно, был сторонником Ирана и Хезболлы, угрожавшим безопасности Израиля. Иерусалим блокировал поставки оружия из Ирана на территорию Сирии и иногда наносил превентивные удары.

Новый режим во главе с Ахмедом аш-Шараа стал для Израиля еще более опасным: по его мнению, это экстремистская исламистская группировка, угрожающая безопасности приграничных земель еврейского государства и вообще ее существованию.

Поэтому политика Иерусалима по отношению к Сирии стала еще более агрессивной: Израиль бомбит Сирию, захватывает территории на границе в демилитаризованной зоне, чтобы создать буферную безопасную для себя зону.

А также делает все, чтобы поддержать оппозиционные новому правительству сообщества и религиозное меньшинство друзов в том числе.

Нынешнее вмешательство премьер-министра страны Нетаньяху в сирийский конфликт и его очередная попытка бомбить Сирию заставили США снова заговорить о мирных соглашениях, теперь между Израилем и Сирией. Израильское правительство пока не комментировало их.

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