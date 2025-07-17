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Почему Израиль бомбит Сирию, кто такие друзы и в чем подлинная суть конфликта

Ольга Петухова, редактор сайта 17 июля 2025, 16:53
почему израиль бомбит сирию
Фото Pexels

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