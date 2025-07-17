Чому Ізраїль бомбить Сирію, хто такі друзи і в чому справжня суть конфлікту

16 липня 2025 року Ізраїль вдарив по столиці Сирії, Дамаску, зокрема по Міністерству оборони країни та місцині біля президентського палацу.

Раніше його військові розпочали бойові дії у регіон Сувейда, де з понеділка йшли бої між сирійською меншиною — народом друзів, та бедуїнськими племенами. Під час цих сутичок загинули понад 350 осіб.

Навіщо Ізраїль вирішив втрутитися у нібито внутрішній конфлікт сусідньої країни, чому Ізраїль бомбить Сирію і хто такі друзи — читай у матеріалі.

Чому Ізраїль бомбить Сирію і хто таки друзи

Сирія — країна, з якою Ізраїль межує на північному сході, а від його кордону до столиці Сирії — Дамаска — по прямій якихось 80 км. Тож близькість сусіда, якого Єрусалим вважає небезпечним, підштовхує уряд єврейської держави вживати попереджувальних дій.

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Цього разу йдеться про захист сирійської релігійно-етнічної меншини — друзів, які цілком лояльні до Ізраїля. Цей народ налічує біля мільйона людей, більшість з яких мешкає у передмісті Дамаска, у провінції Сувейда та на Голанських висотах, анексованих Ізраїлем ще у 1981 році.

Єрусалим сприймає друзів як соціально близьку спільноту, адже близько 130 тисяч представників цієї спільноти мешкає на території Ізраїлю, і більшість друзів погоджуються служити в єврейській армії.

Натомість у самій Сирії друзи перебувають в опозиції, як до колишнього режиму Башара Асада, який був нещодавно повалений (Асад втік до Москви), так і до нинішнього нового уряду на чолі з Ахмедом аш‑Шараа.

У чому проблема відносин Ізраїлю та Сирії

Новий сирійський уряд, хоча і не показав себе диктаторським, як попередній, має коріння в ісламістському агресивному угрупованні Аль‑Каїда, вважається крайнім ісламістським, і інші релігійні меншини (і друзи зокрема) бояться переслідувань з боку влади.

Ізраїль ставиться відверто ворожо до обох урядів Сирії — і колишнього, і теперішнього.

Башар Асад, як відомо, був прихильником Ірану і Хезболли, які загрожували безпеці Ізраїлю. Тож Єрусалим блокував постачання зброї з Ірану на територію Сирії та іноді робив превентивні удари.

Новий режим на чолі з Ахмедом аш‑Шараа став для Ізраїлю ще більш небезпечним: на його погляд, це екстремістське ісламістське угруповання, яке загрожує безпеці прикордонних земель єврейської держави і взагалі її існуванню.

Тому політика Єрусалиму відносно Сирії стала іще більш агресивною: Ізраїль бомбить Сирію, захоплює території на кордоні у демілітаризованій зоні, аби створити буферну безпечну для себе зону.

А також робить усе, щоб підтримати опозиційні новому уряду спільноти, і релігійну меншину друзів в тому числі.

Нинішнє втручання прем’єр-міністра країни Нетаньягу у сирійський конфлікт і його чергова спроба бомбити Сирію примусили США знову заговорити про мирні угоди, тепер між Ізраїлем та Сирією. Ізраїльський уряд поки що не коментував їх.

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