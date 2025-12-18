Трагическая весть всколыхнула военное сообщество Украины. Авиационная семья сообщила о гибели своих побратимов — экипажа ударного вертолета Ми-24, который выполнял боевое задание.

Этот день стал черной страницей для украинских защитников неба. О тяжелой утрате стало известно из обращения 12-й отдельной бригади армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Погиб экипаж вертолета Ми-24: что произошло

Военные авиаторы с болью сообщают, что экипаж до последнего оставался верным присяге, защищая страну в сверхсложных условиях. Гибель профессионалов такого уровня — это удар не только для Воздушных сил, но и для всего государства.

Это невосполнимая утрата для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома, — отмечают побратимы в своем обращении.

Во время боевого задания погиб экипаж Ми-24

За каждым боевым вылетом стоят человеческие судьбы. Сообщается, что без родных остались четыре семьи. Именно их близкие отдали самое дорогое — жизнь, выполняя свой воинский долг.

Коллеги погибших призывают общество помнить цену, которую платят украинские пилоты за каждую минуту тишины в тылу. Слова Честь. Боль. Благодарность стали лейтмотивом прощания с героями.

Имена членов экипажа и детали обстоятельств трагедии пока не разглашаются из соображений безопасности и этики.

