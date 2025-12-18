Для тебе Новини

Під час виконання завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24 — деталі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Грудня 2025, 17:03 2 хв.
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь