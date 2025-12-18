Трагічна звістка сколихнула військову спільноту України. Авіаційна родина повідомила про загибель своїх побратимів — екіпажу ударного вертольота Мі-24, який виконував бойове завдання.

Цей день став чорною сторінкою для українських захисників неба. Про важку втрату стало відомо зі звернення 12 окремої бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Загинув екіпаж вертольота Мі-24: що сталося

Військові авіатори з болем повідомляють, що екіпаж до останнього залишався вірним присязі, захищаючи країну в надскладних умовах. Загибель професіоналів такого рівня — це удар не лише для Повітряних сил, а й для всієї держави.

Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома, — зазначають побратими у своєму зверненні.

Читати на тему Йому було всього 30: загинув льотчик Олександр Боровик Обставини трагедії повідомлять згодом.

Під час бойового завдання загинув екіпаж Мі-24

За кожним бойовим вильотом стоять людські долі. Повідомляється, що без рідних залишилися чотири родини. Саме їхні близькі віддали найдорожче — життя, виконуючи свій військовий обов’язок.

Колеги загиблих закликають суспільство пам’ятати ціну, яку платять українські пілоти за кожну хвилину тиші в тилу. Слова Честь. Біль. Вдячність стали лейтмотивом прощання з героями.

Імена членів екіпажу та деталі обставин трагедії наразі не розголошуються з міркувань безпеки та етики.

Нещодавно сталася жахлива трагедія. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило інформацію про ракетний удар по одному з об’єктів військової інфраструктури.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!