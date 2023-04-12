Повышение пенсий военным на 1200 грн: что об этом известно и как рассчитывают размер выплат

Этой весной проиндексировали более полумиллиона военных пенсий. Читай в нашем материале, что известно о повышении пенсий военным на 1200 грн — кому повысили и за что.

Повышение пенсий военным на 1200 грн: что известно

Весеннее повышение пенсий для военных в среднем составило 1200 грн. Об этом рассказала заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

— Мы проиндексировали более 553 тыс. пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1200 грн.

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После индексации средний размер пенсии военных пенсионеров составил более 10 575 грн, — сказала Ковпашко.

К тому же она напомнила о ежемесячных выплатах тем, кому присвоили звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, лицам, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, За мужество трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

Виды пенсии для военных

Пенсия для военных начисляется в соответствии с законом О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.

Закон регулирует три вида пенсий:

За выслугу лет. Пенсия по инвалидности. Пенсия по потере кормильца.

Как рассчитывают размер пенсии для военных

Для того чтобы рассчитать размер пенсии для военных, учитывают следующие данные:

оклады по должности, воинскому (специальному) званию;

процентная надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ранее мы рассказывали, будет ли перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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