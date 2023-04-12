Повышение пенсий военным на 1200 грн: что об этом известно и как рассчитывают размер выплат

Этой весной проиндексировали более полумиллиона военных пенсий. Читай в нашем материале, что известно о повышении пенсий военным на 1200 грн — кому повысили и за что.
Весеннее повышение пенсий для военных в среднем составило 1200 грн. Об этом рассказала заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.
— Мы проиндексировали более 553 тыс. пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1200 грн.
После индексации средний размер пенсии военных пенсионеров составил более 10 575 грн, — сказала Ковпашко.
После индексации средний размер пенсии военных пенсионеров составил более 10 575 грн, — сказала Ковпашко.
К тому же она напомнила о ежемесячных выплатах тем, кому присвоили звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, лицам, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, За мужество трех степеней или княгини Ольги трех степеней.
Пенсия для военных начисляется в соответствии с законом О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.
Закон регулирует три вида пенсий:
Для того чтобы рассчитать размер пенсии для военных, учитывают следующие данные:
Ранее мы рассказывали, будет ли перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
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