Экономия

Повышение пенсий военным на 1200 грн: что об этом известно и как рассчитывают размер выплат

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 апреля 2023, 14:00
Підвищення пенсій військовим на 1200 грн: що відомо
Фото: Pexels

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