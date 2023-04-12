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Підвищення пенсій військовим на 1200 грн: що про це відомо та як вираховують розмір виплат

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 14:00
Підвищення пенсій військовим на 1200 грн: що відомо
Фото: Pexels

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