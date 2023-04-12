Підвищення пенсій військовим на 1200 грн: що про це відомо та як вираховують розмір виплат

Цієї весни проіндексували більш як півмільйона військових пенсій. Читай у нашому матеріалі, що відомо про підвищення пенсій військовим на 1200 грн — кому підвищили і за що.

Підвищення пенсій військовим на 1200 грн: що відомо

Весняне підвищення пенсій для військових у середньому становило 1200 грн. Про це розповіла заступниця глави Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

— Ми проіндексували понад 553 тис. пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії становить 1200 грн.

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Після індексації середній розмір пенсії військових пенсіонерів становить понад 10 575 грн, — сказала Ковпашко.

До того ж вона нагадала про щомісячні виплати тим, кому надали звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, особам, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, За мужність трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.

Види пенсії для військових

Пенсія для військових нараховується відповідно до закону Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Закон регулює три види пенсій:

За вислугу років. Пенсія з інвалідності. Пенсія з втрати годувальника.

Як вираховують розмір пенсії для військових

Для того щоб вирахувати розмір пенсії для військових, враховують такі дані:

оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням;

відсоткова надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Раніше ми розповідали, чи буде перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

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