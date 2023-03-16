Економія

Індексація минула невідчутно? Як дізнатися, на скільки підняли пенсію — інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Березня 2023, 13:00
Індексація пенсій 2023: як дізнатися, на скільки підняли пенсію
Фото: Pexels

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