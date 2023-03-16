Індексація минула невідчутно? Як дізнатися, на скільки підняли пенсію — інструкція

1 березня 2023 року в Україні відбулось підвищення пенсій майже для всіх категорій пенсіонерів. Як перевірити, на скільки підняли пенсію? Зробити це можна навіть онлайн! Читай у нашому матеріалі детальну інструкцію, як вирахувати, на скільки збільшилася пенсія.

Підвищення пенсій в Україні у 2023 році: як дізнатися, на скільки підняли пенсію

З березня уряд підвищив пенсії на 19,7% для понад 10 млн осіб. Мінімальне підвищення становить 100 грн, а максимальне — 1500 тис. грн. Індексація відбулася для основного розміру пенсії без доплат.

Відповідно:

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Розмір мінімальної пенсії зріс із 2100 грн до 2520 грн.

Пенсіонерам, які отримували 3000 грн, додадуть 600 грн.

Тим, хто отримував 4000, збільшать на 800 грн.

Найвищу пенсію 7500 грн збільшать до 9000 грн.

Перевірити, на скільки пенсію підвищили тобі, можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Для цього зайди на сайт та зроби кілька простих дій.

Як перевірити, на скільки збільшили пенсію: покрокова інструкція

Зайди на веб-портал Пенсійного фонду України за цим посиланням. Зареєструйся або авторизуйся в особистому кабінеті. Зробити це можна за допомогою електронного підпису або банкінгу в телефоні. У бічному меню вибери розділ Моя пенсія. Переглянь інформацію про перерахунок пенсії.

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