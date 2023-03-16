Індексація минула невідчутно? Як дізнатися, на скільки підняли пенсію — інструкція

1 березня 2023 року в Україні відбулось підвищення пенсій майже для всіх категорій пенсіонерів. Як перевірити, на скільки підняли пенсію? Зробити це можна навіть онлайн! Читай у нашому матеріалі детальну інструкцію, як вирахувати, на скільки збільшилася пенсія.
З березня уряд підвищив пенсії на 19,7% для понад 10 млн осіб. Мінімальне підвищення становить 100 грн, а максимальне — 1500 тис. грн. Індексація відбулася для основного розміру пенсії без доплат.
Відповідно:
Перевірити, на скільки пенсію підвищили тобі, можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Для цього зайди на сайт та зроби кілька простих дій.
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