Индексация прошла незаметно? Как узнать, на сколько подняли пенсию — инструкция

1 марта 2023 года в Украине произошло повышение пенсий почти для всех категорий пенсионеров. Как проверить, на сколько подняли пенсию? Сделать это можно даже онлайн! Читай в нашем материале подробную инструкцию, как рассчитать, на сколько увеличилась пенсия.
С марта правительство повысило пенсии на 19,7% для более 10 млн человек. Минимальное повышение составило 100 грн, а максимальное — 1500 тыс. грн. Индексация прошла для основного размера пенсии без доплат.
Таким образом:
Проверить, на сколько пенсию повысили, можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого зайди на сайт и сделай несколько простых действий.
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