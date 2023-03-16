Индексация прошла незаметно? Как узнать, на сколько подняли пенсию — инструкция

1 марта 2023 года в Украине произошло повышение пенсий почти для всех категорий пенсионеров. Как проверить, на сколько подняли пенсию? Сделать это можно даже онлайн! Читай в нашем материале подробную инструкцию, как рассчитать, на сколько увеличилась пенсия.

Повышение пенсий в Украине в 2023 году: как узнать, на сколько подняли пенсию

С марта правительство повысило пенсии на 19,7% для более 10 млн человек. Минимальное повышение составило 100 грн, а максимальное — 1500 тыс. грн. Индексация прошла для основного размера пенсии без доплат.

Таким образом:

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Размер минимальной пенсии вырос с 2100 грн до 2520 грн.

Пенсионерам, которые получали 3000 грн, прибавят 600 грн.

Тем, кто получал 4000, увеличат на 800 грн.

Самую высокую пенсию 7500 грн увеличат до 9000 грн.

Проверить, на сколько пенсию повысили, можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого зайди на сайт и сделай несколько простых действий.

Как проверить, на сколько подняли пенсию: пошаговая инструкция

Зайди на веб-портал Пенсионного фонда Украины по этой ссылке. Зарегистрируйся или авторизуйся в личном кабинете. Сделать это можно с помощью электронной подписи или банкинга в телефоне. В боковом меню выбери пункт Моя пенсия. Просмотри информацию о перерасчете пенсии.

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