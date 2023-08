Владелец Вагнера Пригожин разбился в самолете? Что известно на утро и какая реакция Украины и США

Вечером 23 августа в авиакатастрофе погиб владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. По крайней мере, об этом сообщили в Росавиации. На борту самолета также находился заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

23 августа в России возле села Куженкино Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Этот самолет принадлежал Евгению Пригожину. Впоследствии стало известно, что сам владелец ЧВК Пригожин также находился в самолете.

Бизнес-джет Embraer направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, на его борту находились десять человек, среди которых семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет упал возле села Куженкино Бологовского района Тверской области РФ.

На видео в социальных сетях видно, как самолет без одного крыла падает вертикально вниз, а также момент пожара уже на земле.

Позже Росавиация опубликовала список находившихся на борту самолета Embraer-135.

Также говорится, что комиссия Росавиации начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства, почему самолет разбился.

— Специалисты также должны провести поиск бортовых средств объективного контроля для их дальнейшего расшифровки и анализа записей “черных ящиков”, — говорится в сообщении.

Сначала сообщалось, что по самолету Пригожина нанесла удар ПВО. В Институте изучения войны считают, что, возможно, это было публичной попыткой руководства РФ восстановить свое доминирование и местью за унижение, нанесшее Путину и российскому Минобороны вооруженное восстание группы Вагнера.

После восстания Вагнера 24 июня 2023 года наемников отправили в Беларусь. После сообщений о вероятной смерти Евгения Пригожина появились сообщения, что вагнеровцы формируют колонны для выезда из лагерей Белоруси в Россию. Белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду автомобильной техники наемников. Мониторинговые группы также сообщали, что рядом с лагерем наемников ЧВК Вагнер начались серьезные перебои с мобильным интернетом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в соцсети Х (Twitter) о смерти Пригожина.

— Касательно Пригожина: надо подождать развеивания тумана войны… Однако очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха — именно такого, который обнулил его в июне 2023-го, — и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные “гарантии Лукашенко” и не менее абсурдное “честное слово” Путина.

Но также это сигнал российским военным: “героев СВО” не будет. Если не украинский трибунал, то пуля от ФСБ, — сказал он.

Президент США Джо Байден на вопросы журналистов отреагировал так:

— Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. Но я точно не знаю.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон в соцсети Х (Twitter) заявила, что в случае подтверждения смерти Евгения Пригожина, это сообщение “не должно никого удивлять”.

— Если это подтвердится, никто не будет удивлен, — говорится в сообщении Уотсон.

We have seen the reports. If confirmed, no one should be surprised. https://t.co/V81y3P8hzI