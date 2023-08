Власник Вагнера Пригожин розбився в літаку? Що відомо на ранок та яка реакція України й США

Ввечері 23 серпня в авіакатастрофі загинув власник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Принаймні, про це повідомили у Росавіації. На борту літака згідно зі списками також перебував заступник Пригожина Дмитро Уткін.

23 серпня в Росії біля села Куженкіно Тверської області РФ розбився бізнес-джет Embraer. Цей літак належав Євгену Пригожину. Згодом стало відомо, що сам власник ПВК Пригожин також був у літаку.

Бізнес-джет Embraer прямував із Москви до Санкт-Петербурга, на його борту перебували десять людей, серед яких семеро пасажирів та три члени екіпажу. Літак впав біля села Куженкіно Тверської області РФ.

На відео у соціальних мережах видно, як літак без одного крила падає вертикально вниз, а також є момент пожежі вже на землі.

Пізніше Росавіація опублікувала список пасажирів, які перебували на борту літака Embraer-135.

Також сказано, що комісія Росавіації розпочала розслідування, аби зʼясувати обставини, чому літак розбився.

— Фахівці також мають здійснити пошук бортових засобів об’єктивного контролю для їх подальшого розшифрування та аналізу записів “чорних ящиків”, — йдеться у повідомленні.

Спершу повідомлялося, що по літаку Пригожина завдала удару ППО. В Інституті вивчення війни вважають, що, можливо, це було публічною спробою керівництва РФ відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало Путіну та російському Міноборони збройне повстання групи Вагнера.

Після повстання Вагнера 24 червня 2023 найманців відправили до Білорусі. Після повідомлень про ймовірну смерть Євгенія Пригожина з’явилися повідомлення, що вагнерівці формують колони для виїзду з таборів у Білорусі в Росію. Білоруські спецслужби намагалися перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців. Моніторингові групи також повідомляли, що поруч з табором найманців ПВК Вагнера почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у соцмережі Х (Twitter) про смерть Пригожина.

— Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни… Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху — саме такого, який занулив його в червні 2023-го, — і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні “гарантії Лукашенка” та в не менш абсурдне “чесне слово” Путіна.

Але також це сигнал російським військовим: “героїв СВО” не буде. Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ, — сказав він.

Президент США Джо Байден на питання журналістів відреагував так:

— Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін. Але я точно не знаю.

Представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон у соцмережі Х (Twitter) заявила, що у разі підтвердження смерті Євгена Пригожина, це повідомлення “не має нікого дивувати”.

— Якщо це підтвердиться, ніхто не буде здивований, — йдеться у дописі Вотсон.

We have seen the reports. If confirmed, no one should be surprised. https://t.co/V81y3P8hzI