Сегодня, 7 июля, в результате грозового дождя в Надворнянском районе Ивано-Франковской области началось подтопление домохозяйств, подвалов и местных дорог.

В настоящее время спасатели проводят мероприятия по откачке воды из домов и спасению местного населения. Привлечены 70 специалистов ГСЧС, 20 единиц техники, из них пять плавсредств и два Богуна.

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 16.00 подтоплено 605 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог.

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В настоящее время спасены 14 человек, в том числе двое детей. Также спасателям удалось эвакуировать 55 человек, из них 12 детей. Кроме того, уже откачана вода из пяти подвальных помещений жилых домов и семи домохозяйств, разрезаны и убраны 19 поваленных деревьев.

Какие территории оказались в опасности подтопления на Прикарпатье

В настоящее время оперативная группа районного управления ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области совместно с представителями местных властей проводят обследование территорий.

В настоящее время подтопление наблюдается в следующих районах:

Коломыйский (с. Мишин, с. В. Вербиж и с. В. Ключей) — около 340 домохозяйств.

Калушский (г. Калуш) — около 30 домохозяйств.

Косовский (пгт Яблонов, с. Стопчатов, с. Уторопы, с. Люча) — около 80 домохозяйств.

Надворняский (с. Стримба, с. Гвозд; пгт Делятин, пгт Ланчин) — около 150 домохозяйств.

Прикарпатье затопило, людей эвакуируют и спасают здания — последствия разрушительного дождя / 6 Фотографий

Кроме дождя в горах человеку могут угрожать и другие природные явления. Так вчера, 6 июля, в ГСЧС сообщали, что на Говерле погибли два человека: мужчина и 11-летняя девочка — в них попала молния. Также спасатели обнаружили женщину в шоковом состоянии, которую доставили в пост Заросляк.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, читай, как не потеряться в горах.

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Фото: ГСЧС Украины