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Прикарпатье затопило, людей эвакуируют и спасают здания — последствия разрушительного дождя

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июля 2023, 17:54
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