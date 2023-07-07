Сьогодні, 7 липня, внаслідок грозового дощу в Надвірнянському районі Івано-Франківської області почалось підтоплення домогосподарств, підвалів та місцевих доріг.

Наразі рятувальники проводять заходи щодо відкачування води з будинків та порятунку місцевого населення. Залучено 70 фахівців ДСНС, 20 одиниць техніки, з них п’ять плавзасобів та два Богуна.

За даними ДСНС України, станом на 16:00 підтоплено 605 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг.

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Наразі врятовано 14 осіб, зокрема двох дітей. Також рятувальникам вдалось евакуювати 55 осіб, із них 12 дітей. Крім того, вже відкачано воду з п’яти підвальних приміщень житлових будинків та семи дворогосподарств, розрізано та прибрано 19 повалених дерев.

Які території опинились в небезпеці підтоплення на Прикарпатті

Наразі оперативна група районного управління ГУ ДСНС в Івано-Франківській області спільно з представниками місцевої влади проводять обстеження територій.

Наразі підтоплення спостерігається в таких районах:

Коломийський (с. Мишин, с. В. Вербіж та с. В. Ключів) — близько 340 дворогосподарств.

Калуський (м. Калуш) — близько 30 дворогосподарств.

Косівський (смт Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча) — близько 80 дворогосподарств.

Надвірняський (с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт Ланчин) — близько 150 дворогосподарств.

Прикарпаття затопило, людей евакують і рятують будівлі — наслідки руйнівного дощу / 6 Фотографій

Та, окрім дощу, в горах людині можуть загрожувати й інші природні явища. Так, вчора, 6 липня, у ДСНС повідомляли, що на Говерлі загинули двоє людей — чоловік та 11-річна дівчинка — у них влучила блискавка. Також рятувальники знайшли жінку в шоковому стані, яку доправили до поста Заросляк.

Тому, щоб убезпечити себе, читай, як не загубитися в горах.

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Фото: ДСНС України