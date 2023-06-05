Результаты первых проверок укрытий Киева: в каком районе ситуация патовая

В Украине почти полтора года идет полномасштабная война. Люди уже, наверное, наизусть знают правила безопасности, что делать при сигнале воздушной тревоги. Ежедневно власти подчеркивают о необходимости находиться в укрытиях. Кажется, что укрытия должны быть открыты и хорошо обустроены.
Впрочем, обстрел Киева 1 июня 2023 года продемонстрировал насущную проблему — некоторые укрытия закрыты во время воздушных тревог и в них не пускают людей. Этот случай не прошел мимо властей. Начались проверки укрытий по всей Украине, в том числе и в Киеве.
Глава столицы Виталий Кличко рассказал о результатах проверки укрытий в разных районах столицы.
По словам Кличко, по состоянию на утро 5 июня комиссия ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города проверила 1600 укрытий в Киеве.
— Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений, — подчеркнул Кличко.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин также рассказал об итогах второго дня проверки укрытий столицы.
— Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На этот момент проверена уже треть укрытий города.
Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова, — заявил он.
Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова, — заявил он.
Александр Камышин рассказал о чат-боте, где можно оценить состояние ближайшего укрытия. Чат-боту Открой укрытие можно рассказать об укрытиях Киева.
Написать в чат-бот Открой укрытие.
Чат-бот предлагает выбрать район Киева, далее — указать улицу, где расположено укрытие. Там можно ответить на вопрос, пускают ли в укрытие.
В чат-боте просят оценить общее состояние помещений среди предложенных вариантов. Еще пользователей просят ответить, созданы ли необходимые условия в укрытии (есть ли свет и туалет хотя бы частично) и есть ли в укрытии необходимое имущество (места, где можно сидеть, лежать, питьевая вода).
Пользователи могут оставить дополнительную информацию, а в конце чат-бот просит оценить укрытие от одного до пяти.
Закрытые укрытия — большая проблема, ведь это угрожает жизни украинцев. Ранее мы рассказывали, куда жаловаться на закрытое укрытие.
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Главное фото: ГСЧС