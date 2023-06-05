Новости

Результаты первых проверок укрытий Киева: в каком районе ситуация патовая

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июня 2023, 10:21
Перевірки укриттів Києва: які результати у різних районах

Больше новостей
тренування для новачків
Спорт без лишних усилий: эффективные упражнения для новичков от фитнес-тренера
Подорожі
Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2023
Збереження екології
Чек-лист сознательных людей. Что может сделать каждый из нас для сохранения экологии
Як оформити ФОП через Дію
Всего за десять минут: как оформить ФОП через Дію
Смотреть больше

Материалы по теме

Подорожі
Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2023
Днепр
Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
Днепр

Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
0:04:00
Кременец
Цена безответственности: в Кременце на санной трассе 14-летнюю спортсменку распорола гнилая доска
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Ищет мины ради коровы: история смелой 67-летней Анны из Николаевской области
0:03:46
Ти як
Искусство, прогнозирующее будущее. В Киеве прошла выставка Ти як?
Больше видео
Як оформити субсидію
Читать дальше
Субсидия через приложение Дія: пошаговая инструкция
небажання працювати
Читать дальше
Никак не могу себя заставить! Советы, как преодолеть нежелание работать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь