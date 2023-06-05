Результаты первых проверок укрытий Киева: в каком районе ситуация патовая

В Украине почти полтора года идет полномасштабная война. Люди уже, наверное, наизусть знают правила безопасности, что делать при сигнале воздушной тревоги. Ежедневно власти подчеркивают о необходимости находиться в укрытиях. Кажется, что укрытия должны быть открыты и хорошо обустроены.

Впрочем, обстрел Киева 1 июня 2023 года продемонстрировал насущную проблему — некоторые укрытия закрыты во время воздушных тревог и в них не пускают людей. Этот случай не прошел мимо властей. Начались проверки укрытий по всей Украине, в том числе и в Киеве.

Глава столицы Виталий Кличко рассказал о результатах проверки укрытий в разных районах столицы.

Результаты проверки укрытий Киева

По словам Кличко, по состоянию на утро 5 июня комиссия ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города проверила 1600 укрытий в Киеве.

Ситуация с укрытиями Киева по районам

Лучшая ситуация в Деснянском районе. Беспрепятственный доступ имеют 100% укрытий (89).

Худшая ситуация в Шевченковском районе. Доступ обеспечен к 73% укрытий (81), не имеют доступа 23% (30).

Состояние укрытий

Лучшая ситуация в Днепровском районе. Удовлетворительное состояние имеют 92% укрытий (166), неудовлетворительное — 8% (15).

Худшая ситуация в Подольском районе. Удовлетворительное состояние имеют 20% укрытий (34), неудовлетворительное — 80% (132).

— Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений, — подчеркнул Кличко.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин также рассказал об итогах второго дня проверки укрытий столицы.

— Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На этот момент проверена уже треть укрытий города.

Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова, — заявил он.

Александр Камышин рассказал о чат-боте, где можно оценить состояние ближайшего укрытия. Чат-боту Открой укрытие можно рассказать об укрытиях Киева.

Как рассказать о состоянии укрытия? Написать в чат-бот Открой укрытие. Ввести данные об укрытии. Чат-бот предлагает выбрать район Киева, далее — указать улицу, где расположено укрытие. Там можно ответить на вопрос, пускают ли в укрытие. Указать состояние укрытия и как оно обустроено. В чат-боте просят оценить общее состояние помещений среди предложенных вариантов. Еще пользователей просят ответить, созданы ли необходимые условия в укрытии (есть ли свет и туалет хотя бы частично) и есть ли в укрытии необходимое имущество (места, где можно сидеть, лежать, питьевая вода). Указать дополнительную информацию. Пользователи могут оставить дополнительную информацию, а в конце чат-бот просит оценить укрытие от одного до пяти.

Закрытые укрытия — большая проблема, ведь это угрожает жизни украинцев. Ранее мы рассказывали, куда жаловаться на закрытое укрытие.

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Главное фото: ГСЧС