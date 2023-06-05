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Результати перших перевірок укриттів Києва: в якому районі ситуація найгірша

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Червня 2023, 10:21
Перевірки укриттів Києва: які результати у різних районах

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