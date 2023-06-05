Результати перших перевірок укриттів Києва: в якому районі ситуація найгірша

В Україні майже півтора року триває повномасштабна війна. Люди вже, напевно, напам’ять знають правила безпеки, що робити при сигналі повітряної тривоги. Чи не щодня влада наголошує на необхідності бути в укриттях. Здається, що укриття мали б бути відчиненими та ще й добре облаштованими.

Утім, обстріл Києва 1 червня 2023 року продемонстрував наявну проблему — деякі укриття зачинені під час повітряних тривог і до них не пускають людей. Цей випадок не пройшов повз влади. Почалися перевірки укриттів по всій Україні, зокрема і в Києві.

Очільник столиці Віталій Кличко розповів про результати перевірки укриттів у різних районах столиці.

Результати перевірки укриттів Києва

За словами Кличко, станом на ранок 5 червня комісія ДСНС, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста перевірила 1600 укриттів у Києві.

Ситуація з укриттями Києва по районах

Найкраща ситуація у Деснянському районі. Безперешкодний доступ мають 100% укриттів (89).

Найгірша ситуація у Шевченківському районі. Доступ забезпечний до 73% укриттів (81), не мають доступу 23% (30).

Стан укриттів

Найкраща ситуація у Дніпровському районі. Задовільний стан мають 92% укриттів (166), незадовільний — 8% (15).

Найгірша ситуація у Подільському районі. Задовільний стан мають 20% укриттів (34), незадовільний — 80% (132).

— Нагадаю, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває. Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень, — наголосив Кличко.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також розповів про підсумки другого дня перевірки укриттів столиці.

— Підбили підсумки другого дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На цю мить перевірена вже третина укриттів міста.

Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова, — заявив він.

Олександр Камишін розповів про чат-бот, де можна оцінити стан найближчого укриття. Чат-боту Відкрий укриття можна розповісти про укриття Києва.

Як розповісти про стан укриття? Написати у чат-бот Відкрий укриття. Ввести дані про укриття. Чат-бот спершу пропонує вибрати район Києва, далі — вказати вулицю, де розташоване укриття. Там можна відповісти на питання, чи пускають в укриття. Вказати стан укриття та його облаштування. У чат-боті просять оцінити загальний стан приміщень серед запропонованих варіантів. Ще користувачів просять відповісти, чи створені необхідні умови в укритті (чи є світло й туалет хоча б частково) і чи є в укритті необхідне майно (місця, де можна сидіти, лежати, питна вода). Вказати додаткову інформацію. Користувачі можуть залишити додаткову інформацію, а вкінці чат-бот просить оцінити укриття у балах від одного до п’яти.

Зачинені укриття — це велика проблема, адже це загрожує життю українців. Раніше ми розповідали, куди скаржитися на зачинене укриття.

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Головне фото: ДСНС