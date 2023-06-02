До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві

Трагедія, що сталася в ніч на 1 червня, розбурхала українське суспільство. Охоронця, який минулої ночі не впустив людей в укриття в поліклініці, а також трьох посадовців, затримано, повідомила Київська прокуратура.

Водночас сховків, які були замкненими вночі, після перевірки нарахували більш ніж половину.

Що загрожує тим, хто не відчиняє вчасно укриття під час тривоги — розповідаємо у матеріалі.

Ситуація зі сховищами часто виглядає так: ключ від укриття має одна особа з цілого будинку, яка відчиняє його лише на час повітряної тривоги. В іншу пору — укриття зачинене, аби безхатьки не робили там безладу.

В іншому будинку ситуація інша: тут доступ для жителів будинку відчинений цілодобово. Аби до сховища не завітали непрохані гості — поставили кодовий замок, код від якого відомий лише мешканцям багатоповерхівки.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що він доручив члену Cтавки, міністру Олександру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт — за десять днів.

Іншому члену Ставки, міністру Ігорю Клименку, — те саме по Україні, — пояснив Зеленський.

Закриті бомбосховища: реакція Кличка

Протягом вчорашнього дня та сьогодні мер Києва Віталій Кличко активно займається справою про зачинені сховища під час повітряної тривоги.

У своєму Telegram очільник столиці пише: ситуація, що склалася та розслідування навколо неї не є виправданням ні для кого абсолютно.

— Зрозуміло, що відповідальність — спільна. Всіх служб і моя, як мера міста, — зазначає Кличко. Також він додав, що тепер влада буде регулювати покарання для тих приватних осіб, які не впускатимуть людей до укриттів під час повітряної тривоги.

Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів — обовʼязкове до виконання всім установам і закладам. Обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами.

Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки, — наголосив мер Києва.

Позиція МВС

Речниця МВС Мар’яна Рева у телемарафоні Єдиних новин зазначила: патрульна поліція не перевірятиме укриття Києва цілодобово — це відповідальність власників бомбосховищ.

— Позиція МВС протягом всього часу повномасштабного вторгнення єдина та незмінна: доступ до укриттів має бути безперешкодним цілодобово. Яким чином власники укриттів забезпечать цей доступ — це вже їхня справа.

Ми бачимо, що потрібно створювати групи посиленого контролю, влаштовувати раптові перевірки.

Але патрульна поліція реагуватиме лише на виклики: тобто коли людина прийде до укриття, не зможе туди потрапити, вона має викликати 102.

Зі свого боку МВС пообіцяло максимально сприяти результату, але кожен має відповідати за свою ділянку самостійно.

Куди звертатися, якщо укриття зачинене, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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