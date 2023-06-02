Украина

К контролю будет привлечена общественность! Как решают проблему с закрытыми укрытиями в Киеве

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 02 июня 2023, 12:00
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