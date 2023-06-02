К контролю будет привлечена общественность! Как решают проблему с закрытыми укрытиями в Киеве

Трагедия, произошедшая в ночь на 1 июня, взбудоражила украинское общество. Охранник, который минувшей ночью не пустил людей в укрытие в поликлинике, а также трое чиновников, задержаны — сообщила Киевская прокуратура.

В то же время укрытия, которые были замкнуты ночью, после проверки насчитали более половины.

Что угрожает тем, кто не открывает своевременно укрытие во время тревоги — рассказываем в материале.

Ситуация с бомбоубежищами часто выглядит так: ключ от укрытия имеет один человек из целого дома, который открывает его только во время воздушной тревоги. В другое время — укрытие закрыто, чтобы бездомные не делали там беспорядок.

В другом доме ситуация иная: здесь доступ для обитателей дома открыт круглосуточно. Чтобы в убежище не пришли незваные гости — поставили кодовый замок, код которого известен только жильцам многоэтажки.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что он поручил члену Cтавки, министру Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет — через десять дней.

Другому члену Ставки, министру Игорю Клименко, — то же самое по Украине, — объяснил Зеленский.

Закрытые бомбоубежища: реакция Кличко

В течение вчерашнего дня и сегодня мэр Киева Виталий Кличко активно занимается делом о закрытых убежищах во время воздушной тревоги.

В своем Telegram глава столицы пишет: сложившаяся ситуация и расследование вокруг неё не является оправданием ни для кого абсолютно.

— Понятно, что ответственность общая. Всех служб и моя, как мэра города, — отмечает Кличко. Также он добавил, что теперь власти будут регулировать наказание для тех частных лиц, которые не будут впускать людей в укрытия во время воздушной тревоги.

Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям обязательно для выполнения всеми учреждениями. Обязательно для контроля всеми ответственными службами.

Также к контролю над доступом будет приобщена общественность. Все небезразличные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности, — подчеркнул мэр Киева.

Позиция МВД

Представитель МВД Марьяна Рева в телемарафоне Єдиних новин отметила: патрульная полиция не будет проверять укрытие Киева круглосуточно — это ответственность владельцев бомбоубежищ.

— Позиция МВД в течение всего времени полномасштабного вторжения едина и неизменна: доступ к укрытиям должен быть беспрепятственным круглосуточно. Каким образом владельцы укрытий обеспечат этот доступ — это уже их дело.

Мы видим, что нужно создавать группы усиленного контроля, устраивать внезапные проверки.

Но патрульная полиция будет реагировать только на вызовы: то есть, когда человек придет к укрытию, не сможет туда попасть, он должен вызвать 102.

Со своей стороны, МВД пообещало максимально способствовать результату, но каждый должен отвечать за свой участок самостоятельно.

Куда обращаться, если укрытие закрыто, мы писали в нашем другом материале.

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