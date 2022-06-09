Поради
Ексклюзив

“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”

Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко

Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 09 Червня 2022, 20:00
“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Фото: Unsplash

Поради

“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Як вивчити англійську після 40 років?”
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“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
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“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
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Лікар-дерматолог і трихолог

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Наталя Єжова
Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
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Олександра Чіркова
Психологиня
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