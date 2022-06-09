“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”

Війну болісно переживають усі українці, а люди старшого віку — й поготів. Вони стикаються з великим спектром емоцій: безпорадність, непотрібність, безсилля, виснаження, страх, тривога тощо. У старшому віці дуже важливо мати врівноважене життя, яке є стабільним і чітко організованим. Так легше та ефективніше витрачати ресурси, яких і без того небагато.

Невідомість і поява чогось нового (особливо під час війни) вимагає нових зусиль на дії та рішення, які можуть дуже важко даватися нашим батькам, бабусям і дідусям. Адаптація до нового для них триває значно довше та з більшою напругою.

Наслідком цього і є зазвичай конфлікти зі старшим поколінням з приводу їхньої безпеки: чи то з приводу переїзду в безпечне місце, чи то з питань перевірки здоров’я, чи то з організацією безпечного місця під час обстрілів, чи ризику ракетних ударів.

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Надай детальний опис укриття

Розкажи, що там є, які умови, куди людина зможе сходити в туалет, де пересидіти, де спатиме, якщо доведеться затриматися надовго, чи буде доступ до електрики, чи можна буде зарядити телефон тощо.

Зміна місця перебування є великим стресом для людини старшого віку, тому в укритті мають бути максимально комфортні умови, щоб його зменшити.

Організуйте місце в укритті разом

Ви можете долучитися до організації цього простору разом, якщо є змога. Врахуй побажання людини та реалізуй їх за можливості. Визначені дії нехай будуть зроблені особисто нею — це додасть участі до спільної справи.

Потурбуйся, щоб щось особисте і дороге нагадувало там про дім — улюблена ковдра, чашка чи зручна подушка.

План дій

Розроби готовий план дій під час обстрілів чи ризику ракетного удару, за яким має діяти людина старшого віку. Він має бути максимально детальним та зрозумілим: почули сирену — взяли визначені речі та кота — зачинили двері — спустилися вниз — знайшли підготовлене місце і т.д. Проговоріть його кілька разів, поясни незрозуміле.

Пройдіть всі етапи разом, щоб не було так тривожно це робити вперше під сирени.

Продумайте та зберіть разом речі, які треба взяти в укриття: ліки, їжу, одяг, воду тощо. Це має бути готове заздалегідь у легкодоступному місці.

Придумай заняття в укритті

Визначте разом, що б старша людина могла робити там: в’язати, дивитися серіал на планшеті, читати, слухати музику, вишивати тощо. Додаткове заняття в укритті, особливо якщо це якесь заняття руками, зніме частину внутрішньої тривоги.

Поясни кожен аргумент проти

Важливо реагувати на кожен аргумент чи упередження і пояснювати. Наприклад, якщо людина аргументує, що в укритті їй не буде так зручно, як вдома, ти можеш сказати:

Так, підвал чи бомбосховище — це не зручний диван вдома. Втім, саме там буде більш безпечно під час обстрілу чи ракетного удару. І якщо ти будеш спускатися в укриття, шанси вціліти в цій війні стануть значно вищими.

Став правильні питання

Постав питання, на які тобі відповідали би ствердно. Наприклад: “Тобі важливе твоє життя?”, “Ти б хотів/-ла бути у більшій безпеці?”, “Ти розумієш, що я про тебе турбуюся?”, “Ти погоджуєшся, що в укритті набагато безпечніше?” тощо.

Потім уже запитуй про спускання в укриття. Після попередніх стверджувальних відповідей погодитися людині психологічно буде легше.

Переконуй без примусу та агресії

Уникай відверто агресивних, примусових, насильницьких речень типу: “Я краще знаю, як тобі робити”, “Ти повинен/-а це зробити, бо я так сказав/-ла”, “Не сперечайся зі мною, мені видніше”, “Роби так, як я тобі кажу”.

Такі фрази стимулюють до супротиву та не допоможуть встановити контакт, навіть якщо терпець вам вже уривається.

Право вибору

Якщо ти є опікуном чи несеш за домовленістю пряму відповідальність за людину похилого віку (можливо, в разі певних хвороб) і ухвалюєш рішення, то можеш додати директивності: “Я ухвалив/-ла це рішення, тому що в нас така домовленість / так вирішила соціальна служба / ти не можеш ухвалювати рішення через хворобу”.

В інших випадках схожа риторика може призвести до розриву контакту. Хай яким недоречним чи безглуздим тобі здається рішення батьків, дідуся чи бабусі лишатися в себе вдома, вони — дорослі люди, і якщо їхні розумові здібності без порушень, то вони мають право робити свій вибір.

Підкреслюй цінність людини

Розкажи, чому ти так хочеш вберегти близьку людину. Це можуть бути фрази, побудовані через “я-повідомлення”:

мені важливе твоє життя;

я би дуже хотів/-ла вберегти тебе;

мені спокійніше, коли ти в безпеці;

я турбуюся про тебе, ти мені важливий/-а.

Знайди компанію

Дізнайся, хто з близьких чи знайомих так само ходить в укриття. Розуміння, що інші “свої” люди так роблять, додасть мотивації чинити так само старшій людині поряд. До того ж, якщо ти мешкаєш окремо, можна домовитися з цими людьми про супровід рідних.

І хоча розмова про спуск в укриття людини старшого віку може бути нелегкою, пам‘ятай: краще робити це для неї з повагою, цінуванням її думки та терплячістю. Це кращий та надійніший шлях, ніж маніпуляції та примус.

А якщо тобі чи рідним потрібна допомога, щоб прожити цю війну, ти можеш звернутися за нею через душевний Telegram-канал Психолог на зв’язку.

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