Советы
Эксклюзив

“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”

Отвечает
Марія Яцухненко
Мария Яцухненко

Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 09 июня 2022, 20:00
Літні люди, люди похилого віку, укриття

Советы

“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”
Отвечает
Марія Яцухненко
Мария Яцухненко
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

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Отвечает
“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”
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Отвечает
“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”
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Александра Чиркова
Александра Чиркова
Психолог
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