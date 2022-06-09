“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”

Войну болезненно переживают все украинцы, а люди старшего возраста — и подавно. Они сталкиваются с большим спектром эмоций: беспомощность, бесполезность, бессилие, истощение, страх, тревога и т.д. В старшем возрасте очень важно иметь уравновешенную жизнь, которая является стабильной и четко организованной. Так легче и эффективнее тратить ресурсы, которых и без того немного.

Неизвестность и появление чего-то нового (особенно во время войны) требует новых усилий для действий и решений, которые могут очень тяжело даваться нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Адаптация к новому для них длится гораздо дольше и с большим напряжением.

Следствием этого обычно и являются конфликты со старшим поколением по поводу их безопасности: переезда в безопасное место, вопросов проверки их здоровья, организации безопасного места во время обстрелов или риска ракетных ударов.

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Как уговорить пожилых людей спуститься в укрытие?

Предоставь подробное описание укрытия

Расскажи, что там есть, какие условия, куда человек сможет сходить в туалет, где пересидеть, где будет спать, если придется задержаться надолго, будет ли доступ к электричеству, можно ли будет зарядить телефон и т.д.

Изменение места нахождения является большим стрессом для людей старшего возраста, поэтому в укрытии должны быть максимально комфортные условия, чтобы его снизить.

Организуйте место в укрытии вместе

Вы можете заняться организацией этого пространства вместе, если позволяют обстоятельства. Учти пожелания человека и реализуй их по возможности. Определенные действия может сделать сам пожилой человек — это прибавит ощущения участия в общем деле.

Позаботься, чтобы что-то личное и дорогое напоминало там о доме — любимое одеяло, чашка или удобная подушка.

План действий

Разработай готовый план действий при обстрелах или риске ракетного удара, cогласно которому должен действовать человек старшего возраста. Он должен быть максимально подробным и понятным: услышали сирену — взяли определенные вещи и кота — закрыли дверь — спустились вниз — нашли подготовленное место и т.д. Проговори его несколько раз, объясни непонятное.

Пройдите все этапы вместе, чтобы не было так тревожно это делать в первый раз под сирены.

Продумайте и соберите вместе вещи, которые нужно взять в укрытие: лекарства, еду, одежду, воду и т.д. Это должно быть готово заранее в легкодоступном месте.

Придумай занятия в укрытии

Придумайте вместе, что бы старший человек мог делать там: вязать, смотреть сериал на планшете, читать, слушать музыку, вышивать и т.д. Дополнительное занятие в укрытии, особенно если это какое-нибудь занятие руками, снимет часть внутренней тревоги.

Объясни каждый аргумент против

Важно реагировать на каждый аргумент или предубеждение и объяснять. Например, если человек аргументирует, что в укрытии ему не будет так удобно, как дома, ты можешь сказать:

Да, подвал или бомбоубежище — это не удобный диван дома. Но именно там будет безопаснее во время обстрела или ракетного удара. И если ты будешь спускаться в укрытие, шансы уцелеть в этой войне станут гораздо выше.

Задавай правильные вопросы

Задай вопросы, на которые тебе ответили бы утвердительно. Например: “Тебе важна твоя жизнь?”, “Ты хотел/-а бы быть в большей безопасности?”, “Ты понимаешь, что я о тебе беспокоюсь?”, “Ты соглашаешься, что в укрытии намного безопаснее?” и т. п.

Потом уже спрашивай о готовности спуститься в укрытие. После предварительных утвердительных ответов согласиться человеку психологически будет легче.

Убеждай без принуждения и агрессии

Избегай откровенно агрессивных, принудительных, насильственных предложений типа: “Я лучше знаю, как тебе делать”, “Ты должен/-а это сделать, потому что я так сказал/-а”, “Не спорь со мной, мне виднее”, “Делай так, как я тебе говорю”.

Такие фразы стимулируют сопротивляться и уж точно не помогут установить контакт, даже если терпение у вас уже на пределе.

Право выбора

Если ты являешься опекуном или несешь по договоренности прямую ответственность за пожилого человека (возможно, в случае определенных болезней) и принимаешь решения, то можешь добавить директивности: “Я принял/-а это решение, потому что у нас такая договоренность / так решила социальная служба / ты не можешь принимать решения из-за болезни”.

В других случаях подобная риторика может привести к разрыву контакта. Каким бы неуместным или бессмысленным вам ни казалось решение родителей, дедушки или бабушки оставаться у себя дома, они — взрослые люди, и если их умственные способности не нарушены, то они вправе делать свой выбор.

Подчеркивай ценность человека

Расскажи, почему ты так хочешь уберечь близкого человека. Это могут быть фразы, построенные через “я-сообщение”:

мне важна твоя жизнь;

я бы очень хотел/-а уберечь тебя;

мне спокойнее, когда ты в безопасности;

я беспокоюсь о тебе, ты мне важен/-на.

Найди компанию

Узнай, кто из близких или знакомых так же ходит в укрытие. Понимание, что другие “свои” люди так поступают, придаст мотивации поступать так же старшему человеку рядом. К тому же, если ты живешь отдельно, можно договориться с этими людьми о сопровождении родных.

И хотя разговор о необходимости спуститься в укрытие для людей старшего возраста может быть нелегким, помни: лучше делать это для него или ее с уважением. Цени мысли родного тебе человека и запасись терпением. Это лучший и более надежный путь, чем манипуляции и принуждение.

А если тебе или родным нужна помощь для того, чтобы прожить эту войну, ты можешь обратиться за ней в душевный Telegram-канал Психолог на связи.

Кроме того, можно записаться на бесплатную кризисную консультацию или поговорить о родительстве здесь.

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