В Prozorro открыли данные о ценах на неоружейные закупки Минобороны

Война — это место, где любая ошибка может стоить человеческой жизни, особенно когда это касается вопросов оборонного сектора. Поэтому контроль над мельчайшими деталями просто необходим.

В частности, это касается и оборонных закупок. Поэтому с 23 апреля в системе Prozorro стала доступна новая функция — отображение информации о неоружейных закупках Министерства обороны Украины.

Об открытии данных сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

По нашему опыту, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению.

Prozorro открывает данные по закупкам Минобороны

По словам Надежды Бигун, оборонные поставщики должны будут отчитываться именно о невооруженных закупках, например, питании, вещевом имуществе или горючем. Однако это касается только сделок, превышающих 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн грн — для работ.

Что же касается питания, то покупатель должен отчитаться о цене за каждую единицу продукта.

Директор ГП Прозорро Николай Ткаченко подчеркнул, что защитники могут не публиковать информацию об общей сумме и объемах закупок, местах доставки и названии поставщика. В системе должны быть данные о заказчике, невооруженном продукте и цене за него.

Мы сделали все возможное, чтобы опубликованной информации было достаточно для ценовой аналитики.

Все отчеты защитников должны быть опубликованы в системе Prozorro в течение десяти рабочих дней после подписания контракта.

Что касается всех контрактов, которые были подписаны с 24 февраля 2022 года, то их заказчикам нужно будет тоже внести в систему. Последний срок — 22 июня.

Также, как отмечает Надежда Бигун, это только начало, ведь в Минэкономики сейчас работают над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны. Это необходимо, чтобы защитники могли проводить конкурентные отборы поставщиков, но не публиковать чувствительную информацию.

Напомним, что изменения в системе оборонных закупок начались после публикации в СМИ контрактов Министерства обороны с поставщиком продуктов для воинских частей, которые находятся далеко от линии фронта. Тогда сообщалось, что цены на услуги питания были завышены. Особенно украинцев возмутила цена на куриные яйца, которая превышала рыночную стоимость вдвое.

После этого Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №8381 о публичности неоружейных закупок Минобороны.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал скандал вокруг закупки продуктов для ВСУ и заявил, что имеет нулевую толерантность к коррупции.

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