У Prozorro відкрили дані про ціни на незбройні закупівлі Міноборони

Війна — це місце, де будь-яка помилка може коштувати людського життя, особливо, коли це стосується питань оборонного сектора. Тому контроль над найдрібнішими деталями просто необхідний.

Зокрема, це стосується й оборонних закупівель. Тож з 23 квітня у системі Prozorro стала доступною нова функція — відображення інформації про незбройні закупівлі Міністерства оборони України.

Про відкриття даних щодо закупівель повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

З нашого досвіду, лише сам факт того, що інформація про ваші закупівлі публікуватиметься в Prozorro, є стимулом більш ретельно підходити до їх проведення.

Prozorro відкриває дані щодо закупівель Міноборони

За словами Надії Бігун, оборонні постачальники повинні будуть звітувати саме про незбройні закупівлі, наприклад, харчування, речового майна чи пального. Однак це стосується лише угод, що перевищують 200 тис. грн для товарів і послуг та 1,5 млн грн — для робіт.

Що ж стосується харчування, то закупник має прозвітувати про ціну за кожну одиницю продукту.

Директор ДП Прозорро Микола Ткаченко наголосив, що оборонці можуть не публікувати інформацію про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки та назву постачальника. Натомість у системі мають бути дані про замовника, незбройний продукт та ціну за нього.

Ми зробили все можливе, щоб опублікованої інформації було достатньо для цінової аналітики.

Усі звіти оборонців мають бути опубліковані у системі Prozorro протягом десяти робочих днів з моменту підписання контракту.

Що ж стосується усіх контрактів, які були підписані з 24 лютого 2022 року, то їх замовникам потрібно буде теж внести у систему. Останній термін — 22 червня.

Також, як зазначає Надія Бігун, це лише початок, адже у Мінекономіки зараз працюють над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони. Це необхідно, щоб оборонці могли проводити конкурентні відбори постачальників, але не публікувати чутливу інформацію.

Нагадаємо, що зміни у системі оборонних закупівель почалися після публікації у ЗМІ контрактів Міністерства оборони з постачальником продуктів для військових частин, що розташовані далеко від лінії зіткнення. Тоді йшлося про те, що ціни на послуги харчування були завищені. Особливо українців обурила ціна на курячі яйця, що перевищила ринкову вартість вдвічі.

Після цього Верховна Рада України проголосувала за законопроект №8381 про публічність незбройних закупівель Міноборони.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував скандал про вартість закупівлі продуктів для ЗСУ та заявив, що має нульову толерантність до корупції.

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