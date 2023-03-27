Разгоняли на лошадях и с водометами: как прошла ночь протестов в Израиле

В ночь на 27 марта в столице Израиля Тель-Авиве состоялся масштабный протест. Об этом рассказало издание The Times of Israel. Далее — о причинах и требованиях протестующих в Израиле.

Протесты в Израиле

На улицы столицы вышло около 58 тыс. человек, а по всей старне — 200 тыс., чтобы выступить против судебной реформы и увольнения министра обороны Йоава Галланта.

Демонстранты перекрыли большую автомагистраль Аялон в Тель-Авиве почти на пять часов и разожгли большой костер на главной улице. Также люди перекрыли резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме.

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Чтобы разогнать протестующих, полиция привлекла десятки конных офицеров, бронированные автомобили и водометы. Перед применением силы полиция вела переговоры с демонстрантами, призывая их отступить.

Большинство людей сошли с дороги, однако часть осталась, после чего спецназовцы на лошадях пробивались сквозь толпу и приказывали людям разойтись.

Вместе с конными отрядами разгоняли протест десятки офицеров и тяжелая техника.

Полиция преследовала протестующих, которые отказались отходить на обочину, и оттесняла их от дороги. Демонстранты же бросали в полицию разные предметы, например, бутылки с водой.

Также силовые службы поливали людей из водометов, даже тех, кто стоял на обочине.

Предпосылка протеста

В начале января 2023 года правительство премьера Биньямина Нетаньяху представило судебную реформу. Она спровоцировала немало протестов по стране, потому что несла угрозу демократии.

Хотя новоизбранное правительство убеждает, что действует в пользу избирателей, известно, что цель реформы должна ограничить исполнительную и законодательную ветви власти:

ограничить полномочия Верховного Суда по законам и решениям правительства;

предоставить правительству контроль над отбором судей.

Министр обороны Йоава Галлант выступал против реформы и призвал правительство приостановить изменение законодательства. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.

Однако 20 февраля парламент Израиля принял законопроект в первом чтении, а 26 марта Йоава Галланта уволили. Все это стало предпосылкой к масштабному протесту в Израиле в ночь на 27 марта.

Фото: Sky News

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