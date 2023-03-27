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Разгоняли на лошадях и с водометами: как прошла ночь протестов в Израиле

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 марта 2023, 11:00
протест в Ізраїлі

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