Розганяли на конях і з водометами: як минула ніч протесту в Ізраїлі

В ніч на 27 березня в столиці Ізраїлю Тель-Авіві відбувся масштабний протест. Про це повідомило видання The Times of Israel. Розповідаємо про причини та вимоги протестувальників.

Протести в Ізраїлі

На вулиці столиці вийшли близько 58 тис. осіб, а по всій країні — 200 тис., щоб виступити проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта.

Демонстранти перекрили велику автомагістраль Аялон в Тель-Авіві майже на п’ять годин та запалили велике багаття на головній вулиці. Також люди перекрили резиденцію Нетаньяху в Єрусалимі.

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Щоб розігнати протестувальників, поліція залучила десятки кінних офіцерів, броньовані автомобілі та водомети. Перед застосуванням сили поліція вела переговори з демонстрантами, закликаючи їх відступити.

Більшість людей зійшли з дороги, однак частина лишилася, після чого спецпризначенці на конях пробивалися крізь натовп та наказували людям розійтися.

Разом з кінними загонами розганяли протест десятки офіцерів та важка техніка.

Поліція переслідувала протестувальників, які відмовилися відходити на узбіччя, й відштовхувала їх від дороги. Демонстранти ж кидали у правоохоронців різні предмети, наприклад, пляшки з водою.

Також силові служби поливали людей з водометів, навіть тих, хто стояв на узбіччі.

Передумова протесту

На початку січня 2023 року уряд прем’єра Біньяміна Нетаньяху представив судову реформу. Вона сколихнула чимало протестів по країні, адже загрожує демократії.

Хоч новообраний уряд переконує, діє на користь виборців, відомо, що реформа має на меті обмежити виконавчу й законодавчу гілки влади:

обмежити повноваження Верховного Суду щодо законів і рішень уряду;

надати уряду контроль над відбором суддів.

Міністр оборони Йоава Галлант виступав проти реформи та закликав уряд зупинити зміну законодавства. За його словами, масові протести проти реформи становлять загрозу національній безпеці.

Однак 20 лютого парламент Ізраїлю схвалив законопроект у першому читанні, а 26 березня було звільнено Йоава Галланта. Усе це стало передумовою до масштабного протесту в Ізраїлі в ніч на 27 березня.

Фото: Sky News

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