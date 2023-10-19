Разминирование Украины с помощью искусственного интеллекта: что известно и как будет происходить

На разминирование Украины может уйти не один год. Саперы уже тяжело работают: разминируют территории и уничтожают снаряды. Но это очень опасная работа, поэтому мы должны искать разные варианты, чтобы беречь человеческий ресурс.
В разминировании может помогать разная техника и искусственный интеллект. Министерство экономики уже сформировало целостную стратегию информационного менеджмента гуманитарного разминирования территории Украины, основанную на data-ориентировочном подходе.
Американская компания Palantir, специализирующаяся на аналитике больших данных, будет помогать Украине с воплощением этого проекта. Его демоверсию уже представили 11-12 октября 2023 на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины.
Министр экономики объяснила, что будут делать с помощью искусственного интеллекта:
Внедрение информационной системы позволит оперативно анализировать решения и действия в сфере гуманитарного разминирования, корректировать их, совершенствовать подходы к очищению украинских земель, улучшать и ускорять процессы.
Наличие аналитического дашборда и интерактивного помощника, генерирующего в реальном времени данные для принятия управленческих решений, поможет всем причастным к разминированию структурам работать в этой сфере более эффективно.
Для разминирования привлекается все больше техники как заграничной, так и украинской. Ранее мы говорили, что первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию.
Фото: ГСЧС
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