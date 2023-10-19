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Разминирование Украины с помощью искусственного интеллекта: что известно и как будет происходить

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 октября 2023, 09:00
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