Розмінування України за допомогою штучного інтелекту: що відомо та як відбуватиметься

На розмінування України може піти не один рік. Сапери вже тяжко працюють, розміновуючи території та знищуючи снаряди. Але це дуже небезпечна робота, тому ми маємо шукати різні варіанти, щоб берегти людський ресурс.
У розмінуванні може допомагати різна техніка та навіть штучний інтелект. Міністерство економіки вже сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на data-орієнтовному підході.
Американська компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, допомагатиме Україні з втіленням цього проекту. Його демоверсію вже представили 11-12 жовтня 2023 року на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України.
Міністерка економіки пояснила, що робитимуть за допомогою штучного інтелекту:
Впровадження інформаційної системи дозволить оперативно аналізувати рішення та дії у сфері гуманітарного розмінування, корегувати їх, удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати та прискорювати процеси.
Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері ефективніше.
Для розмінування залучають дедалі більше техніки як закордонної, так і української. Раніше ми розповідали, що перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію.
Фото: ДСНС
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