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Розмінування України за допомогою штучного інтелекту: що відомо та як відбуватиметься

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 09:00
Розмінування України за допомогою штучного інтелекту: що відомо про проект

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